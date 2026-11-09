Πρόβλημα με Γιαμάλ στην Ισπανία

Αγωνιστικό πρόβλημα με τον Λαμίν Γιαμάλ προέκυψε στην Ισπανία.

Ο σταρ της Μπαρτσελόνα αποκόμισε τραυματισμό από το κυριακάτικο ντέρμπι της ομάδας του με την Ατλέτικο.

Δεν πρόκειται λοιπόν για κάτι σοβαρό, ωστόσο τίθεται εκτός πλάνων για το προσεχές ματς της παγκόσμιας πρωταθλήτριας στην Τσεχία.

Από την ίδια αναμέτρηση του Nations League θα λείψει λόγω ίωσης ο Ογιαρθάμπαλ, αλλά τόσο εκείνος, όσο και ο Γιαμάλ θα είναι διαθέσιμοι στο κυριακάτικο ντέρμπι με την Αγγλία.