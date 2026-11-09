Ζοσέ Μουρίνιο, ο νικητής των πάγκων, πάνω απ΄ όλους

O Ζοσέ Μουρίνιο είναι ο προπονητής με το υψηλότερο ποσοστό νικών στο πρωτάθλημα, μεταξύ όσων έχουν καθίσει στον πάγκο σε περισσότερους από 100 αγώνες, φτάνοντας το 77%!

Ξεπερνά τον Πεπ Γκουαρντιόλα (116 νίκες σε 152 αγώνες και ποσοστό 76,3%), έχοντας 97 νίκες σε 126 αναμετρήσεις, ενώ βρίσκεται μπροστά επίσης και από τους, Κάρλο Αντσελότι (71%), ο Τσάβι Ερνάντες (69%), ο Ζινεντίν Ζιντάν (67%) και Λουίς Ενρίκε (66%), όπως αναφέρει σχετικά η ισπανική εφημερίδα «AS».

Ο Γερμανός προπονητής της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ τεχνικός βρίσκεται σε τροχιά να ξεπεράσει όλους τους συναδέλφους του στη La Liga, καταγράφοντας ένα εντυπωσιακό ποσοστό νικών της τάξεως του 79,3% (69 νίκες σε 87 αγώνες). Ωστόσο, δεν μπορεί ακόμη να συμπεριληφθεί στη συγκεκριμένη κατάταξη, καθώς δεν έχει φτάσει ακόμα το ορόσημο των 100 αγώνων ως προπονητής στο πρωτάθλημα.

«Αυτό το στατιστικό μου λέει απλώς ότι πρέπει να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι. Διότι... σε αυτή τη ζωή, ακόμα και οι εντυπωσιακοί αριθμοί , αυτοί που όντως έχουν κάποια αξία, τελικά ξεχνιούνται. Δεν ζούμε με τους αριθμούς του παρελθόντος· ζούμε στο παρόν. Δεν είχα ιδέα. Φυσικά, είναι πηγή υπερηφάνειας, καθώς το ισπανικό πρωτάθλημα έχει φιλοξενήσει κορυφαίους προπονητές σε όλη την ιστορία του. Το να βρίσκομαι ανάμεσά τους, με τέτοιους αριθμούς είναι κάτι για το οποίο μπορώ να είμαι περήφανος», δήλωσε ο Ζοσέ Μουρίνιο.

Κάποτε, ο Πεπ Γκουαρντιόλα είχε πει μιλώντας στους δημοσιογράφους: «Ο Μουρίνιο είναι το αφεντικό , ξέρει περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο. Και δεν έχω καμία επιθυμία να ανταγωνιστώ μαζί του, ούτε για ένα δευτερόλεπτο».

Παράλληλα, ο Μουρίνιο συνεχίζει να εδραιώνει τη θέση του στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης. Έχοντας καθοδηγήσει την ομάδα σε 194 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, βρίσκεται στην έκτη θέση της ιστορικής λίστας του συλλόγου , απέχοντας μόλις τέσσερα παιχνίδια από το να ξεπεράσει το ρεκόρ των 197 αγώνων που κατέχει ο Λέο Μπεενάκερ.

Μπροστά του βρίσκονται οι Βιθέντε ντελ Μπόσκε (246), Ζινεντίν Ζιντάν (263), Κάρλο Αντσελότι (353) και ο Μιγκέλ Μουνιόθ (605).