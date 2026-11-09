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Επίσημο: Στον πάγκο της Οβιέδο ο Ραούλ-Πρώτη προπονητική δουλειά εκτός Ρεάλ

ΓΗΠΕΔΟ

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Την πρόσληψη του Ραούλ ανακοίνωσε η Οβιέδο, με τον θρύλο της Ρεάλ να αρχίζει την προπονητική του καριέρα για πρώτη φορά εκτός... «βασίλισσας».

Ένας θρύλος θα καθίσει στον πάγκο της Οβιέδο. Η ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας έλυσε τη συνεργασία της με τον Χουλιάν Καλέρο και ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ραούλ στη θέση του.

Ο 49χρονος θρυλικός επιθετικός της Ρεάλ ετοιμάζεται για την πρώτη του δουλειά ως προπονητής εκτός... «βασίλισσας», καθώς από το 2018 ως το 2025 εργαζόταν στα τμήματα υποδομής έχοντας 209 ματς στην Ρεάλ Καστίγια.

Μετά από 13 αγώνες στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας η Οβιέδο είναι στην 13η θέση με 21 βαθμούς και στο -8 από την πρωτοπόρο Αλμερία. Το ντεμπούτο του Ραούλ θα γίνει το προσεχές Σάββατο στο εντός έδρας ματς με την Τζιρόνα.

Η ανακοίνωση της Οβιέδο:

Η Ρεάλ Οβιέδο ήρθε σε συμφωνία για την πρόσληψη του Ραούλ Γκονθάλεθ Μπλάνκο ως νέου προπονητή της πρώτης ομάδας, με συμβόλαιο που έχει διάρκεια έως τον Ιούνιο του 2028.

Ο Ραούλ Γκονθάλεθ Μπλάνκο, 49 ετών, γεννήθηκε στις 27 Ιουνίου 1977 στη Μαδρίτη. Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ποδοσφαιρικής του καριέρας στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου καθιερώθηκε και έγινε θρύλος του συλλόγου, φορώντας τη διάσημη λευκή φανέλα για περισσότερα από 15 χρόνια. Μετά από θητείες στη Σάλκε, την Αλ Σαντ και τους Νιου Γιορκ Κόσμος, ο Ραούλ αποσύρθηκε από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο το 2015.

Ως προπονητής, ξεκίνησε την καριέρα του στα τμήματα υποδομής της Ρεάλ Μαδρίτης το 2018, αναλαμβάνοντας τις ομάδες *Cadete B* και *Juvenil B*. Το 2020 ανέλαβε την ομάδα *Juvenil A*, οδηγώντας την στην κατάκτηση του UEFA Youth League. Μετά από αυτή την επιτυχία, διετέλεσε προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια για έξι σεζόν.

Ο Ραούλ Γκονθάλεθ Μπλάνκο αναλαμβάνει πλέον τα ηνία της πρώτης ομάδας της Ρεάλ Οβιέδο. Το προσεχές Σάββατο, στο στάδιο «Κάρλος Ταρτιέρε», θα καθίσει για πρώτη φορά στον πάγκο ως νέος προπονητής του συλλόγου, στον αγώνα εναντίον της Τζιρόνα.

Ο νέος προπονητής της Ρεάλ Οβιέδο δεν πρόκειται να προβεί σε δηλώσεις μέχρι την επίσημη παρουσίασή του.

 

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