ΒΙΝΤΕΟ: Συγκινήθηκε και δάκρυσε ο Κακά που μπήκε στο Hall of Fame της Μίλαν

Ο Κακά εισήλθε στο Hall of Fame της Μίλαν και βραβεύτηκε πριν τη σέντρα του χθεσινού ντέρμπι με την Ίντερ για την Serie A (3-1).

Ο Βραζιλιάνος μεγάλος άσος του παρελθόντος αποθεώθηκε από 75.000 φίλους των «ροσονέρι» και δεν έκρυψε τη συγκίνησή του δακρύζοντας.

Ο 44χρονος πλέον Κακά έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της Μίλαν κατακτώντας το Champions League, το Σούπερ Καπ Ευρώπης και το Διηπειρωτικό το 2007, αλλά και το πρωτάθλημα Ιταλίας το 2004. Σε 307 εμφανίσεις είχε 104 γκολ και 81 ασίστ.

«Κάποια ταξίδια είναι απλώς θρυλικά. Γιορτάζομε για ένα πραγματικό σύμβολο. Ρικάρντο Κακά, για πάντα μέρος της ιστορίας της Μίλαν. Έκανες το Σαν Σίρο να πιστέψει στην μαγεία. Το βράδυ αυτό η μαγεία ήταν όλη για σένα», ανέφερε η Μίλαν στα social media για τον Βραζιλιάνο θρύλο.

You made San Siro believe in magic. Tonight, the magic was all for you, @KAKA ❤️🥹 https://t.co/xHgEVdZuSy — AC Milan (@acmilan) October 31, 2026

Kaká, certe emozioni non passano mai. 🥹❤️🖤 #MilanInter #SerieAEnilive https://t.co/LL5Jg5ev0j — Lega Serie A (@SerieA) October 31, 2026

sport-fm.gr