Η αρνητική παράδοση της Άρσεναλ στο «Άνφιλντ» και το... παράδοξο του Αρτέτα

Στο κορυφαίο παιχνίδι της ένατης αγωνιστικής της Premier League, η Λίβερπουλ υποδέχεται την Αρσεναλ στο «Ανφιλντ» (1/11, 18:30), σε ένα παραδοσιακό αγγλικό ντέρμπι, το οποίο έχει χαρίσει ορισμένα από τα κορυφαία παιχνίδια στην ιστορία της λίγκας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται άλλωστε για το ζευγάρι με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία της Premier.

Οι δύο ομάδες διανύουν σχετικά καλή περίοδο μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων, με τη Λίβερπουλ να μετρά τρεις συνεχόμενες νίκες σε πρωτάθλημα και Champions League, μαζί με την πρόκριση στα προημιτελικά του Carabao Cup, στα πέναλτι επί της Τσέλσι, την ώρα που η Αρσεναλ, προέρχεται από τρία σερί «τρίποντα» στην Premier League, την παλικαρίσια ισοπαλία στο Μόναχο με την Μπάγερν, αλλά δέχθηκε την «σφαλιάρα» από τη Φλίτγουντ στο Carabao κι έμεινε εκτός συνέχειας, χάνοντας όμως τον μικρότερο στόχο της σεζόν.

Η αποστολή των «κανονιέρηδων» στο «Ανφιλντ» είναι πάντα δύσκολη και ειδικά τα τελευταία χρόνια, όπου δυσκολεύονται πολύ να φύγουν θριαμβευτές από μία από τις πιο «καυτές» έδρες στην Αγγλία.

Η Αρσεναλ αγνοεί τη νίκη στην έδρα της Λίβερπουλ, τα τελευταία 14 χρόνια, με το τελευταίο διπλό να χρονολογείται τον Σεπτέμβριο του 2012 με 2-0, σε ένα παιχνίδι, στο οποίο αγωνιζόταν για την ομάδα του Βόρειου Λονδίνου ως παίκτης, ο Μικέλ Αρτέτα!

Εκτοτε, σε επίπεδο πρωταθλήματος, η πρωταθλήτρια Αγγλίας έχει απολογισμό οκτώ ήττες και πέντε ισοπαλίες στην έδρα των «ρεντς», με την περσινή αναμέτρηση των δύο ομάδων να λήγει με 1-0 υπέρ της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ, χάρις το τρομερό γκολ με απευθείας φάουλ από τον Σομποσλάι.

Η νέα ήττα της Μάντσεστερ Σίτι, αυτή τη φορά από την Μπράιτον, άνοιξε τον δρόμο της κορυφής για την Αρσεναλ, η οποία θα είναι μόνη πρώτη σε περίπτωση που δεν ηττηθεί στο «Ανφιλντ», ενώ αν η Λίβερπουλ πάρει το «τρίποντο» θα μειώσει την απόσταση από τους «κανονιέρηδες» και τους «πολίτες» μόλις στους τρεις βαθμούς, παρά το... χλιαρό της ξεκίνημα στη φετινή σεζόν.

Ο Μικέλ Αρτέτα θέλει να αλώσει την έδρα των «ρεντς» (και) ως προπονητής και να σπάσει την... κατάρα των τελευταίων ετών, ενώ ο Αντονι Ιραόλα θέλει να πετύχει μία νίκη - δήλωση απέναντι στην κάτοχο της Premier League και να αλλάξει το μομέντουμ της ομάδας του.

athletiko.gr