Βόλεϊ: Δυναμική επιστροφή της Εθνικής Κύπρου

Επιστρέφει δυναμικά το 2027 η Εθνική Ανδρών της Κύπρου στην Πετόσφαιρα.

Σε συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΑ την περασμένη Τρίτη (27/10) εγκρίθηκε βοήθεια προς την ΚΟΠΕ με αποτέλεσμα η εθνική να παίρνει το... πράσινο φως για τη συμμετοχή της στο CEV European League 2027. Με αυτόν τον τρόπο η εθνική μας επιστρέφει στις μεγάλες διοργανώσεις.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την ομοσπονδία, τους διεθνείς πετοσφαιριστές και γενικότερα την κυπριακή πετόσφαιρα.

Παράλληλα η εν λόγω εξέλιξη είναι θετική και σε ό,τι αφορά στον στόχο της ΚΟΠΕ να διοργανώσει στην Κύπρο μια από τις επόμενες μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις.