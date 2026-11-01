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Τριάρα της Μίλαν στην Ίντερ και δώρο η κορυφή στη Λάτσιο!

ΓΗΠΕΔΟ

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Το Derby Della Madonnina βάφτηκε στα ροσονέρι! Η Μίλαν πήρε μεγάλη νίκη με 3-1 απέναντι στην Ίντερ κι έβαλε φωτιά στην κορυφή, με τη Λάτσιο έτοιμη για προσπέραση!

Σε όποια κατάσταση κι αν βρίσκεται η Ίντερ, τη Μίλαν τη λυγίζει πολύ δύσκολα τα τελευταία χρόνια. Κάτι που αποδείχθηκε και πάλι στο πρώτο φετινό τους ραντεβού στο «Σαν Σίρο». Οι Ροσονέρι έτρεχαν ένα αήττητο σερί στα τελευταία επτά ντέρμπι της πόλης, ρεκόρ το οποίο επέκτειναν με εντυπωσιακό τρόπο στην αναμέτρηση του Σαββάτου (31/10). Χάρη σε ένα εξαιρετικό πρώτο μέρος και έναν τρομερό Μορέιρα, η Μίλαν επικράτησε 3-1 επί της Ίντερ για να την υποχρεώσει στην πρώτη της φετινή ήττα και να μειώσει την απόσταση στο -4 από την πρώτη θέση, τη στιγμή που η Λάτσιο έχει την ευκαιρία με νίκη κόντρα στην Κάλιαρι να στρογγυλοκαθίσει ολομόναχη στην κορυφή.

Οι Ροσονέρι μπήκαν με φούρια στο ματς και προηγήθηκαν μόλις στο 4΄, όταν ο Μορέιρα έκανε τη σέντρα για τον Κρίστιαν Πούλισικ και ο τελευταίος σκόραρε με κοντινή κεφαλιά για το 1-0. Έξι λεπτά αργότερα ο Μορέιρα μοίρασε και δεύτερη ασίστ με γλυκιά σέντρα, όταν συνδυάστηκε με τον Ραμπιό που βρήκε δίχτυα με ένα υπέροχο τελείωμα για ένα γρήγορο 2-0 μόλις στο πρώτο δεκάλεπτο.

Η Ίντερ προσπάθησε να επιστρέψει στο ντέρμπι και μείωσε στο 22΄με τον Μπαστόνι από εκτέλεση κόρνερ, ενώ δέκα λεπτά αργότερα ο Μενιάν αποσόβησε το 2-2 με εντυπωσιακή απόκρουση στην προσπάθεια του Σπενς. Εκείνη ωστόσο που θα έβρισκε ξανά δίχτυα ήταν η Μίλαν. Στο 43΄ο Μορέιρα έστησε τη μπάλα λίγο έξω από την περιοχή και με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή προσωπική παράσταση για το 3-1.

Στο β΄μέρος οι Ροσονέρι διαχειρίστηκαν το υπέρ τους προβάδισμα, το οποίο απειλήθηκε στο 75΄όταν ρέφερι έδειξε την άσπρη βούλα για την Ίντερ για χέρι του Τζιλά στην περιοχή. Μετά από παρέμβαση του VAR, ωστόσο, η απόφαση ανατράπηκε, με το 3-1 υπέρ της Μίλαν να παραμένει μέχρι το σφύριγμα της λήξης.

gazzetta.gr

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ΔΙΕΘΝΗSerie A

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