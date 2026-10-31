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Υπό κρίση ο Σπαλέτι - Το φαβορί για τον πάγκο της Γιουβέντους

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι βρίσκεται υπό πίεση στη Γιουβέντους και ο Ντιντιέ Ντεσάν αποτελεί το φαβορί για τη διαδοχή του.

Η προβληματική εκκίνηση της Γιουβέντους στη Serie A έχει αυξήσει την πίεση στον Λουτσιάνο Σπαλέτι, με το παιχνίδι απέναντι στη Νάπολι να θεωρείται κρίσιμο για την παραμονή του στην τεχνική ηγεσία.

Οι «μπιανκονέρι» μετρούν τρεις ήττες στις πρώτες εννέα αναμετρήσεις του πρωταθλήματος και απέχουν ήδη 11 βαθμούς από την κορυφή. Υπό αυτές τις συνθήκες, ένα ακόμη αρνητικό αποτέλεσμα ενδέχεται να οδηγήσει τη διοίκηση στην απόφαση να αλλάξει προπονητή.

Σύμφωνα με το FootMercato, ο Ντιντιέ Ντεσάν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των υποψηφίων για τη διαδοχή του Σπαλέτι. Ο 58χρονος παραμένει χωρίς ομάδα μετά την αποχώρησή του από την εθνική Γαλλίας, με το δημοσίευμα να αναφέρει ότι η Γιουβέντους προετοιμάζει πρόταση για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.

Ο Γάλλος έχει ισχυρούς δεσμούς με τον σύλλογο του Τορίνο από την ποδοσφαιρική του καριέρα. Με τη φανέλα της Γιουβέντους κατέκτησε, μεταξύ άλλων, τρία πρωταθλήματα Ιταλίας και το Champions League του 1996, αποτελώντας μέλος μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης περιόδου της ομάδας.

Για την ώρα, πάντως, η υπόθεση συνδέεται με τις εξελίξεις γύρω από τον Σπαλέτι, ο οποίος καλείται να οδηγήσει τη Γιουβέντους σε αντίδραση απέναντι στη Νάπολι.

athletiko.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗSerie A

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