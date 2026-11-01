Η σπουδαία επίδοση του Μέσι που ισοφάρισε ο Γιαμάλ

Με δύο γκολ και μία ασίστ, ο Λαμίν Γιαμάλ είχε τεράστια συμβολή στο 6-1 της Μπαρτσελόνα επί της Αλαβές.

Παράλληλα, ο 19χρονος σούπερ σταρ μπαίνει στον μήνα Νοέμβριο με διψήφιο αριθμό γκολ και ασίστ σε όλους τους αγώνες με τους «μπλαουγκράνα». Είναι ο πρώτος παίκτης που τα καταφέρνει στο ισπανικό ποδόσφαιρο από την εποχή του Λιονέλ Μέσι.

Ο Γιαμάλ έχει ως τώρα 12 γκολ και 11 ασίστ σε 14 εμφανίσεις με την «Μπάρτσα», ενώ ο Αργεντινός θρύλος είχε μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2011 καταγράψει 19 γκολ και 11 ασίστ.

O «Λέο» είχε ολοκληρώσει τη σεζόν 2011/12 με τις καλύτερες επιδόσεις της καριέρας του και όλων των εποχών μετρώντας 73 γκολ και 32 ασίστ σε 60 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

sport-fm.gr