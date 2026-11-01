Κατρακύλα χωρίς τέλος για τη Γιουνάιτεντ - Κινδυνεύει όντως με υποβιβασμό;

Ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους στον κόσμο με όνομα συνδεδεμένο με τίτλους Premier League, ευρωπαϊκές διακρίσεις, θρυλικούς ποδοσφαιριστές και μια τεράστια παγκόσμια οπαδική βάση. Αυτή είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που στη μετά σερ Άλεξ Φέργκιουσον εποχή παλεύει την αγωνιστική αστάθεια, τις αποτυχημένες μεταγραφικές επιλογές, τις αλλαγές προπονητών και τα διοικητικά προβλήματα, ακόμα και με το ενδεχόμενο υποβιβασμού.

Θα μπορούσε πράγματι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να υποβιβαστεί από την Premier League; Ερώτημα σχεδόν προσβλητικό σίγουρα, αλλά η απίστευτη κακή πορεία της φέτος στο πρωτάθλημα το έχει φέρει στο προσκήνιο.

Διότι δεν πρόκειται για μια υποθετική συζήτηση καθώς η ήττα με 2-0 από την Τσέλσι επιδείνωσε σημαντικά την κατάσταση. Οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν συγκεντρώσει ως τώρα μόλις 7 βαθμούς σε 9 αγώνες, με απολογισμό 1 νίκη, 4 ισοπαλίες και 4 ήττες.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι η ομάδα είχε συμπληρώσει επτά διαδοχικά παιχνίδια πρωταθλήματος χωρίς νίκη. Η ήττα από την Τσέλσι δεν ήταν, επομένως, ένα μεμονωμένο αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά η συνέχεια μιας παρατεταμένης αγωνιστικής κρίσης.

Βρίσκεται στη 18η θέση της Premier League, δηλαδή μέσα στη ζώνη του υποβιβασμού, ισοβαθμώντας με την Κρίσταλ Πάλας, η οποία βρίσκεται στη 17η θέση, ενώ η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει 6 βαθμούς και η Σάντερλαντ 5.

Πόσοι βαθμοί χρειάζονται για την παραμονή στην Premier League

Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία της Premier League, η συγκομιδή των 40 βαθμών θεωρείται παραδοσιακά ένα ασφαλές όριο για την παραμονή, χωρίς όμως να αποτελεί απόλυτη εγγύηση. Η ανάλυση του BBC Sport σε 30 ολοκληρωμένες σεζόν με 20 ομάδες δείχνει ότι οι 35 βαθμοί έχουν εξασφαλίσει την παραμονή στο 53,3% των περιπτώσεων, ενώ στους 37 βαθμούς το ποσοστό ανεβαίνει στο 76,7%. Στους 38 βαθμούς φτάνει το 80%, στους 39 το 86,7% και στους 40 το 90%. Από τους 41 βαθμούς και πάνω, το ιστορικό ποσοστό παραμονής διαμορφώνεται στο 96,7%, ενώ καμία ομάδα με 43 ή περισσότερους βαθμούς δεν έχει υποβιβαστεί στο συγκεκριμένο δείγμα.

Αυτό σημαίνει ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχοντας συγκεντρώσει 7 βαθμούς στις πρώτες 9 αγωνιστικές, χρειάζεται ακόμη 29 βαθμούς για να φτάσει στους 36, δηλαδή έναν μέσο όρο ενός βαθμού ανά παιχνίδι στις 29 αγωνιστικές που απομένουν. Αν καταφέρει να φτάσει τους 40 βαθμούς, θα χρειαστεί να συγκεντρώσει άλλους 33, δηλαδή περίπου 1,14 βαθμούς ανά αγώνα. Προφανώς και μπορεί να το κάνει. Απλά όχι με την τωρινή αγωνιστική εικόνα της.

Η Mάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει υποβιβαστεί ξανά

Η τελευταία φορά που υποβιβάστηκε από την κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου ήταν τη σεζόν 1973-74. Τότε, με προπονητή τον Τόμι Ντόχερτι, η ομάδα γνώρισε τον υποβιβασμό στη δεύτερη κατηγορία. Ήταν μόλις έξι χρόνια μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης το 1968, υπό τον Ματ Μπάσμπι.

Η ιστορία έχει και μια ιδιαίτερη ποδοσφαιρική ειρωνεία: ο Ντένις Λο, ο οποίος είχε φορέσει τη φανέλα της Γιουνάιτεντ για πολλά χρόνια, αγωνιζόταν πλέον στη Μάντσεστερ Σίτι και πέτυχε ένα γκολ απέναντι στην πρώην ομάδα του, σε ένα παιχνίδι που συνδέθηκε με την οριστικοποίηση του υποβιβασμού.

Η Γιουνάιτεντ επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία αμέσως, κατακτώντας τη δεύτερη κατηγορία τη σεζόν 1974-75. Από τότε δεν έχει υποβιβαστεί ξανά.

Τη σεζόν 1989-90, η Γιουνάιτεντ ομάδα στη 17η θέση μετά από τουλάχιστον εννέα αγωνιστικές. Σύμφωνα με την ιστορική αναδρομή του BBC, αυτή ήταν η χαμηλότερη θέση της σε αυτό το σημείο της σεζόν από τότε μέχρι τη φετινή χρονιά.

Η κατάσταση είναι περισσότερο ανησυχητική από όσο δείχνει η βαθμολογία

Το μεγάλο πρόβλημα (και) της φετινής Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν είναι μόνο ότι χάνει βαθμούς, αλλά ότι δεν καταφέρνει να διατηρήσει ένα σταθερό αγωνιστικό επίπεδο.

Κόντρα στην Τσέλσι, οι παίκτες του Μάικλ Κάρικ ήταν ανταγωνιστικοί στο πρώτο ημίχρονο, δημιούργησαν ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφεραν να τις αξιοποιήσει. Στο δεύτερο ημίχρονο απλά κατέρρευσαν. Και δεν ήταν αυτή η πρώτη φορά που τους συνέβη.

Με 15 γκολ παθητικό σε εννέα αγώνες, η Γιουνάιτεντ δέχεται κατά μέσο όρο περίπου 1,67 γκολ ανά παιχνίδι. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και όταν καταφέρνει να σκοράρει, δεν έχει εξασφαλίσει ότι θα πάρει αποτέλεσμα.

Ο Κάρικ ανέλαβε την ευθύνη να οδηγήσει την ομάδα σε μια νέα πορεία, όμως τα αποτελέσματα δημιουργούν πλέον πίεση και για τον ίδιο. Το πρόβλημα με τις συνεχείς αλλαγές προπονητών είναι ότι δυσκολεύουν τη δημιουργία μιας σταθερής αγωνιστικής ταυτότητας.

Το πρόγραμμα των επόμενων αγωνιστικών

Το πρόγραμμα των επόμενων αγωνιστικών είναι καθοριστικό, καθώς η Γιουνάιτεντ δεν έχει την πολυτέλεια να συνεχίσει να χάνει βαθμούς.

Αρχικά, στις 8 Νοεμβρίου, υποδέχεται την Άστον Βίλα στο Ολντ Τράφορντ, σε μια αναμέτρηση στην οποία χρειάζεται οπωσδήποτε ένα θετικό αποτέλεσμα για να επιστρέψει στις νίκες. Στη συνέχεια, στις 22 Νοεμβρίου, ακολουθεί η δύσκολη εκτός έδρας αποστολή απέναντι στη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ, ενώ στις 28 Νοεμβρίου επιστρέφει στο γήπεδό της για να αντιμετωπίσει την Μπρέντφορντ.

Ο Δεκέμβριος αρχίζει με ακόμη μία απαιτητική αναμέτρηση, καθώς στις 2 του μήνα η Γιουνάιτεντ ταξιδεύει εκτός για να αντιμετωπίσει τη Νιούκαστλ. Τρεις ημέρες αργότερα, στις 5 Δεκεμβρίου, υποδέχεται την Κόβεντρι, ενώ στις 13 Δεκεμβρίου ακολουθεί η εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κρίσταλ Πάλας στο Σέλχαρστ Παρκ. Το πρόγραμμα γίνεται ακόμη δυσκολότερο στις 20 Δεκεμβρίου, όταν οι «κόκκινοι διάβολοι» ταξιδεύουν στο Λονδίνο για να αντιμετωπίσουν την Άρσεναλ.

Η συνέχεια περιλαμβάνει δύο εντός έδρας παιχνίδια μέσα στις γιορτές. Στις 27 Δεκεμβρίου υποδέχεται τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ενώ στις 30 Δεκεμβρίου φιλοξενείτη Σάντερλαντ, ολοκληρώνοντας τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για το 2026.

Είναι τελικά πιθανός ο υποβιβασμός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ; Ναι, μπορεί να συμβεί και η σημερινή βαθμολογική θέση της το δείχνει. Αλλά, προφανώς, δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο. Το ρόστερ, η οικονομική δύναμή της και η δυνατότητα να ενισχυθεί αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα ώστε αυτό να μη συμβεί.

Ωστόσο, το ποδόσφαιρο έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν αναγνωρίζει ονόματα, τίτλους και ένδοξες εποχές. Και αν οι «κόκκινοι διάβολοι» συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό, αυτό που σήμερα μοιάζει με ένα εφιαλτικό σενάριο μπορεί αύριο να γίνει μια πολύ δυσάρεστη πραγματικότητα.

athletiko.gr