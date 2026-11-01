Παναθηναϊκός-ΑΕΚ: Σύγκρουση φιλοδοξιών με φόντο την κορυφή

Το μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι δεσπόζει στο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ (19:30). Οι γηπεδούχοι θέλουν να συνεχίσουν την πορεία τους στην κορυφή, ενώ η Ένωση αναζητά ένα σημαντικό αποτέλεσμα σε μία από τις δυσκολότερες εκτός έδρας αποστολές της σεζόν.

Το «τριφύλλι» βρίσκεται σε εξαιρετικό μομέντουμ, μετρώντας πέντε συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις. Τελευταίο θύμα του ήταν ο Άρης, τον οποίο νίκησε με 2-1 για το Κύπελλο, χάρη στο γκολ του Ραστόντερ στο 89'.

Ο Νίστρουπ προχώρησε σε εκτεταμένο rotation, έδωσε ανάσες σε πολλούς βασικούς ενόψει και της απαιτητικής εβδομάδας που έρχεται, με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για το Conference League και τον Ηρακλή εκτός έδρας να ακολουθούν

Την προηγούμενη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός πήρε το διπλό στον Βόλο (1-0), με σκόρερ τον Ντέσερς στο 46' και κόντρα στην ομάδα του Νίκολιτς θέλουν να παρουσιάσουν την εικόνα που έχουν στα εντός έδρας ματς στο πρωτάθλημα, όπου έχουν πετύχει τουλάχιστον τρία γκολ σε καθένα από τα τέσσερα προηγούμενα, απέναντι σε ΠΑΟΚ, Κηφισιά, Παναιτωλικό και Αστέρα Τρίπολης. Στα αγωνιστικά, εκτός παραμένουν οι Ουναΐ, Κρίστιανσεν, Ίνγκασον και Παντελίδης.

Η αποστολή: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ-Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρης, Κάνγκουα, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ θέλει να αφήσει πίσω της την ήττα με 3-1 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το Κύπελλο. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 8', αλλά ανέβασε την απόδοσή της μετά την ανάπαυλα, ισοφαρίζοντας με τον Γιόβιτς στο 49'. Ο Ζίνι είχε επίσης δοκάρι, προτού η ομάδα δεχθεί δύο ακόμη τέρματα στο τελευταίο εικοσάλεπτο.

Το βασικό ζητούμενο για την Ένωση είναι να βελτιώσει την εικόνα της μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Παρότι εντός έδρας έχει σημειώσει 30 γκολ και έχει δεχθεί μόλις ένα σε όλες τις διοργανώσεις, στις τρεις φετινές εξόδους της στο πρωτάθλημα έχει πανηγυρίσει μόλις μία νίκη, απέναντι στον Βόλο.

Οι άλλες δύο αναμετρήσεις, με Κηφισιά και Αστέρα Τρίπολης, ολοκληρώθηκαν ισόπαλες με 1-1. Στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος, πάντως, επικράτησε με το εντυπωσιακό 5-0 του Παναιτωλικού, ενώ μετά τον Παναθηναϊκό ακολουθεί το μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Allwyn Arena για το Champions League.

Πιθανές ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Σαλάχ-Εντίν, Καμαρά, Κάνγκουα, Λιβάι Γκαρσία, Αντίνο, Τετέι, Ντέσερς.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Βιτάλις, Μάγερ, Κοϊτά, Γιόβιτς, Βάργκα.

Διαιτητής: Σβεν Γιαμπλόνσκι

Βοηθοί: Έντουαρντ Μπάιτινγκερ, Ντόμινικ Καρλ-Έουγκεν Σάαλ

4ος: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

VAR: Γιόχαν Πφάιφερ

AVAR: Άρνε Άαρνινκ

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