H τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός είχε εννέα σερί νίκες

Σε ένα παιχνίδι.... ακατάλληλο για καρδιακούς, ο Ολυμπιακός «απέδρασε» από τη «Λεωφόρο», επικρατώντας 3-2 της μαχητικής Κηφισιάς κι επέκτεινε το νικηφόρο σερί του, στα εννέα «τρίποντα» σε όλες τις διοργανώσεις!

Οι «ερυθρόλευκοι» δυσκολεύτηκαν αρκετά απέναντι στην ομάδα των Βορείων Προαστίων, η οποία αγωνίστηκε δίχως κανένα φόβο και έχασε μεγάλες ευκαιρίες με το παιχνίδι στο 0-0, ενώ επέστρεψε στο τελευταίο δεκάλεπτο από το 0-2, φέρνοντας την αναμέτρηση στα ίσα, προτού ο Ζέλσον Μαρτίνς με... buzzer beater, δώσει τη νίκη στους Πειραιώτες στο 95'.

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ «πάτησε» κορυφή, εν αναμονή του ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, το οποίο σε περίπτωση που λήξει ισόπαλο, θα αφήσει τον Ολυμπιακό μόνο πρώτο στη βαθμολογία της Stoiximan Super League.

Η θητεία του Βάσκου τεχνικού στον πάγκο των Πειραιωτών ξεκίνησε με την ήττα από τον ΟΦΗ με 1-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης», κι έκτοτε οι «ερυθρόλευκοι είναι... αψεγάδιαστοι. Εννέα σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, πέντε εκ των οποίων στο πρωτάθλημα, τρεις στο Europa League και μία στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, με επτά clean sheets και μόλις τρία γκολ παθητικό!

Μπορεί απέναντι στην Κηφισιά να... μόσχθησαν, ωστόσο έδωσαν συνέχεια στο σερί τους και τώρα προετοιμάζονται για μια απαιτητική δυάδα αγώνων κόντρα σε Ρεν εκτός έδρας και ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Πότε πέτυχε εννέα σερί νίκες ο Ολυμπιακός στο πρόσφατο παρελθόν

Τα εννέα συνεχόμενα «τρίποντα» γύρισαν τον χρόνο πίσω στο 2016 για τον Ολυμπιακό, καθώς τότε ήταν η τελευταία φορά που πέτυχε κάτι ανάλογο.

Πριν από 10 χρόνια λοιπόν και συγκεκριμένα τη σεζόν 2015/16, με τον Μάρκο Σίλβα στον πάγκο, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν πραγματοποιήσει μια μυθική πορεία στο πρωτάθλημα, το οποίο κατέκτησαν με 30 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο Παναθηναϊκό, με το ασύλληπτο ρεκόρ των 85 βαθμών από τους διαθέσιμους 90, ολοκληρώνοντας την κανονική διάρκεια με 28 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα!

Στα τέλη Φεβρουαρίου και μετά από την μοναδική ήττα με 1-0 από την ΑΕΚ, ξεκίνησαν ένα μεγάλο σερί νικών. Την 23η αγωνιστική, επικράτησαν 4-0 του Ατρομήτου και συνέχισαν στο ίδιο... μοτίβο μέχρι το τέλος, πετυχαίνοντας οκτώ συνεχόμενες νίκες. Μέσα στο εν λόγω διάστημα επικράτησαν 3-0 του ΠΑΟΚ στον πρώτο ημιτελικό Κυπέλλου στην Τούμπα, σε ένα παιχνίδι στο οποίο προηγούνταν με 2-1 στο 89', προτού διακοπεί λόγω επεισοδίων και κατοχυρωθεί υπέρ του Ολυμπιακού με 3-0.

Ως εκ τούτου, οι Πειραιώτες μέτρησαν εννέα συνεχόμενες νίκες στο διάστημα εκείνο, επίδοση που πέτυχαν εκ νέου, κάτι παραπάνω από 10 χρόνια αργότερα. Επόμενη αποστολή για την ομάδα του Αλγουαθίλ, η μονομαχία με τη Ρεν στη Βρετάνη, με στόχο να πετύχει την τέταρτη νίκη στη League Phase του Europa League σε ισάριθμα παιχνίδια και να «αγκαλιάσει» την οκτάδα.

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