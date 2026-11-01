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Αδιανόητο, αυτά που βγάζουν... μάτια

ΓΗΠΕΔΟ

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Αν και θεωρώ πως τα εξόφθαλμα δεν πρέπει να «φεύγουν» των διαιτητών, καθώς αυτή είναι η αποστολή τους, δεν μπορεί να χωρέσει ο νους μου πώς περνούν απαρατήρητα στο VAR.

Αυτά, δηλαδή, που βγάζουν μάτια και θα τα δώσει και ο αντίπαλος.

Γι' αυτό μπήκε στο ποδόσφαιρο το VAR, για να κάνει πιο «δίκαιο» το άθλημα και όχι το σημαντικό αυτό εργαλείο να μας βάζει στη διαδικασία να... τρελαθούμε.

Το λέω αυτό επειδή όλο και αυξάνονται αυτές οι φάσεις. Είτε στο VAR είναι Κύπριοι ρεφ είτε έρχεται ξένος που νομίζουμε πως είναι «θεός».

Kρίστοφερ

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