Για να λέμε τα σύκα σύκα...

Μπήκε στην εξίσωση των τιμωριών η ρατσιστική συμπεριφορά. Άρχισε να βρίσκεται στον αφρό της επικαιρότητας. Λίγο τα βίντεο, λίγο οι ποινές της Δικαστικής Επιτροπής, λίγο το ότι τους… καίει η τσέπη τους, άρχισε να συζητείται ότι έχουμε πρόβλημα.

Το νέο βέβαια, είναι πως ο ρατσισμός στους αγωνιστικούς χώρους είναι παλιό… νέο! Τώρα άρχισαν οι ανακοινώσεις περί «δεν χωράνε στα ιδανικά της (σ.σ. εκάστοτε) ομάδας μας, πληρώσαμε αρκετές χιλιάδες ευρώ, ψάχνουμε τους υπαίτιους» και πάει λέγοντας.

Υπάρχει, βέβαια, και η άλλη πλευρά του νομίσματος, που λέει πως «προκαλεί ο παίκτης». Όσο και να προκαλεί (λανθασμένα βέβαια), το χρώμα του δέρματος δεν έχει καμία σημασία σε τέτοια φαινόμενα.

Άρα η συζήτηση για δίκαιο και άδικο, σταματά να υφίσταται.

Α.Κ