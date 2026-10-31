Η Ρόμα αποτελείωσε την Ουντινέζε με πάρτι στο πρώτο ημίχρονο

Η Ρόμα έκανε επιβλητικό πέρασμα από την έδρα της Ουντινέζε και πέτυχε τέσσερα τέρματα από το πρώτο ημίχρονο για να γίνει χαλαρή στο δεύτερο μέρος, με… κλειδωμένες τις αποσκευές στις οποίες είχε βάλει ήδη τους τρεις βαθμούς (5-2).

Οι «ροσονέρι» του Γκασπερίνι άνοιξαν το σκορ με τη δυνατή κεφαλιά του Κριστάντε στο 10ο λεπτό, συνέχισε ο Μόρα στο 31’ από το δεύτερο δοκάρι, ο Μάλεν στο 33’ με άνεση εντός περιοχής και ο Εντικά στο 38’ νικώντας άπαντες στον αέρα.

Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν στο δεύτερο ημίχρονο, όταν στο 50’ ο Τζανιόλο μείωσε στο 1-4 και ο Πάλμα στο 78’ πέτυχε δεύτερο γκολ για την ομάδα του, αλλά το παιχνίδι δεν θα γύριζε με τίποτα. Ίσα - ίσα που οι Ρωμαίοι ήταν εκείνοι που θα έλεγαν την τελευταία λέξη και ο Γκιλάρντι στο 90'+2' διαμόρφωσε το αποτέλεσμα του ματς.

sport-fm.gr