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Πήρε το μάθημά της

ΓΗΠΕΔΟ

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Κάκιστο το πρώτο ημίχρονο των Λαρνακέων

Γερό μάθημα αποτέλεσε για την ΑΕΚ αλλά και τον προπονητή της το χθεσινό (31/10) παιχνίδι με την Krasava ENY. Η ομάδα της Λάρνακας έκανε ένα κάκιστο πρώτο ημίχρονο και πάλι καλά για την ίδια που στην επανάληψη ανέβασε στροφές και, χάρη και στις αλλαγές του Ρούμπεν Σέγιες, σε σύστημα και πρόσωπα, κατόρθωσε από το 2-0 να σώσει τον βαθμό.

Ο Ισπανός προπονητής επέμεινε στην τριάδα στην άμυνα, επιλογή που αποδείχθηκε λανθασμένη καθώς η ομάδα του... έμπαζε στο πρώτο μέρος. Η αλλαγή σχηματισμού, οι παίκτες που μπήκαν αλλαγή και γενικότερα το πάθος και η θέληση που επέδειξαν στο β΄ μέρος οι παίκτες του, είχαν αποτέλεσμα να γλιτώσει η ΑΕΚ τα χειρότερα, ενώ πλησίασε ακόμη και στην ανατροπή.

Είναι θετικό για τους κιτρινοπράσινους το ότι η απώλεια βαθμών εντέλει δεν τους στοίχισε την κορυφή, όμως ο Σέγιες θα πρέπει να φροντίσει τόσο ο ίδιος όσο και η ομάδα γενικότερα να μην επαναλάβουν τα λάθη που τους έφεραν στην κατάσταση να κυνηγούν την ανατροπή κόντρα στην ουραγό.

Για την ΑΕΚ ακολουθεί το εντός έδρας παιχνίδι της Παρασκευής (6/11) με την Καρμιώτισσα.

 

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

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