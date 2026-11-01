Το κίνητρο της «πρώτης φοράς»

Βρίσκει κάπως καλύτερα πατήματα ο Άρης σε σχέση με τα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος και αυτό αποτυπώνεται στην εικόνα του, αφού παρουσιάζεται πιο ελκυστικός. Με την ΑΕΚ έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια του, καθώς ισοφαρίστηκε στο 90΄ όμως την πήρε με... σχετική άνεση απέναντι στην ΑΕΛ (1-3). Μία επιτυχία που τον κράτησε σε επαφή με τα άνω διαζώματα. Σήμερα (18:00) υποδέχεται την Ανόρθωση και σίγουρα, όντας στα χάι του, θα προσπαθήσει να κάνει κάτι για πρώτη φορά.

Συγκεκριμένα, να κερδίσει στην έδρα του, αφού μετρά τρεις ισοπαλίες (με Απόλλωνα, Καρμιώτισσα και ΑΕΚ) και μία ήττα (Ομόνοια) και για να μπορέσεις να διακριθείς, τα παιχνίδια εντός έδρας, επιβάλλεται να κερδίζονται και ελπίζει στην 5η απόπειρα, να τα καταφέρει.

Ταυτόχρονα θα επιδιώξει να «κολλήσει» δεύτερη σερί νίκη για να πάρει μομέντουμ και να τονώσει και άλλο την ψυχολογία του.