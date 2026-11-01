Χωρίς υποτίμηση, αλλά πρέπει να το κερδίσει!

Στην πορεία μίας ομάδας που θέλει να πρωταγωνιστήσει και να διεκδικήσει το υψηλότερο πλασάρισμα στη βαθμολογία, είναι σημαντικό να μην χάνονται βαθμοί με ομάδες που θεωρούνται των μεσαίων στρωμάτων και κάτω. Τέτοιο παιχνίδι είναι για τον ΑΠΟΕΛ και το ερχόμενο απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου, η οποία το απόγευμα της Κυριακής (01/11, 18:00) θα τον υποδεχτεί στην ΑΕΚ Αρένα. Οι γαλαζοκίτρινοι θέλουν να τριτώσει το καλό απέναντι σε τέτοιους αντιπάλους, αφού στα προηγούμενα είχαν κερδίσει, όμως σε αυτά τα παιχνίδια είχαν αγωνιστεί στην έδρα τους. Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη αγωνιστική κέρδισαν στο ΓΣΠ με ένα ευρύ σκορ την Ομόνοια 29ης Μαΐου (4-1), ενώ δύο εβδομάδες προηγουμένως είχαν επικρατήσει -με γκολ στο φινάλε- της Νέας Σαλαμίνας (2-1).

Υποτίμηση σαφώς δεν μπορεί να υπάρξει. Εξάλλου, μέσα στην τρέχουσα χρονιά η Ομόνοια Αραδίππου είχε στερήσει βαθμούς από την ομάδα της Λευκωσίας, καθώς σε συναπάντημά τους τον περασμένο Ιανουάριο είχε αρπάξει τον βαθμό της ισοπαλίας στο ΓΣΠ με τέρμα στις καθυστερήσεις του αγώνα (1-1). Στα άλλα τρία συναπαντήματά τους, στον πρώτο γύρο της περσινής περιόδου (0-4) και στα δύο της προπέρσινης σεζόν (0-5, 7-0), ο ΑΠΟΕΛ είχε εξασφαλίσει πάρα πολύ εύκολα το τρίποντο.

Στα αγωνιστικά, μοναδικό ερωτηματικό είναι κατά πόσο θα μπορέσει να αγωνιστεί ο Καρίγιο.