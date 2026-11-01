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F1: Έτσι στέφεται πρωταθλητής από απόψε ο Αντονέλι

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Κίμι Αντονέλι έχει την ευκαιρία να κατακτήσει τον τίτλο της Formula 1 στο grand prix του Μεξικού και να γράψει ιστορία.

Το grand prix του Μεξικού είναι προγραμματισμένο για τις 22:00 ώρα Ελλάδας και ο Κίμι Αντονέλι έχει την ευκαιρία να κατακτήσει και μαθηματικά τον τίτλο στη Formula 1. Ο οδηγός της Mercedes βρίσκεται πολύ κοντά στον μεγάλο του στόχο, μετά τη νίκη του στον προηγούμενο αγώνα στις ΗΠΑ.

Ο Ιταλός δεν πήρε τον τίτλο στο Όστιν, καθώς τα αποτελέσματα των Λιούις Χάμιλτον και Τζορτζ Ράσελ δεν τον ευνόησαν. Πλέον όμως, έχει μια νέα ευκαιρία στο Μεξικό, καθώς χρειάζεται να τερματίσει μέσα στην πρώτη εννιάδα για να στεφθεί πρωταθλητής.

Μετά τη νίκη του στις ΗΠΑ, ο Αντονέλι αύξησε τη διαφορά του από τον δεύτερο Τζορτζ Ράσελ στους 123 βαθμούς. Έτσι, ακόμη και αν τερματίσει ένατος στο Μεξικό και πάρει δύο βαθμούς, ενώ ο Βρετανός κατακτήσει τη νίκη και προσθέσει 25 βαθμούς, η μεταξύ τους διαφορά θα μειωθεί στους 100.

Μετά το grand prix του Μεξικού θα απομένουν τέσσερις αγώνες για το φινάλε, στους οποίους θα υπάρχουν συνολικά 100 διαθέσιμοι βαθμοί για τον νικητή. Ωστόσο, ο Αντονέλι θα έχει ήδη εξασφαλίσει τον τίτλο, καθώς θα έχει εννέα νίκες, έναντι οκτώ του Ράσελ. Επομένως, ακόμη και αν ο Βρετανός κερδίσει και τους τέσσερις τελευταίους αγώνες, δεν θα μπορέσει να τον προσπεράσει.

Ανοιχτή η «μάχη» για τη δεύτερη θέση

Εκτός από τη μάχη του τίτλου, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διεκδίκηση της δεύτερης θέσης στο πρωτάθλημα. Ο Τζορτζ Ράσελ έχει πλέον πολύ δύσκολο έργο για να προλάβει τον Αντονέλι και θα πρέπει να προσπαθήσει να κρατήσει τη θέση του, καθώς οι υπόλοιποι οδηγοί τον πλησιάζουν.

Ο Λιούις Χάμιλτον βρίσκεται μόλις έναν βαθμό πίσω του, ενώ κοντά είναι και ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός έφτασε τους 236 βαθμούς μετά την τρίτη θέση στο grand prix των ΗΠΑ και απέχει μόλις έξι από τον Ράσελ. Στη μάχη για τη δεύτερη θέση βρίσκεται και ο Σαρλ Λεκλέρ. Ο οδηγός της Ferrari τερμάτισε δεύτερος στο Όστιν και έφτασε τους 233 βαθμούς, παραμένοντας κοντά στους τρεις αντιπάλους του.

athletiko.gr

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