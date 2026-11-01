Η αποστολή του ΑΠΟΕΛ για την Ομόνοια Αραδίππου
ΓΗΠΕΔΟ
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Δείτε ποιους έχει στη διάθεσή του ο Παπαδόπουλος
Την αποστολή του για το σημερινό (1/11, 19:00) εκτός έδρας αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου ανακοίνωσε ο ΑΠΟΕΛ.
Κανονικά στη διάθεση του Νίκου Παπαδόπουλου τέθηκε ο Καρίγιο, με τον Ελλαδίτη προπονητή να μετρά και τις επιστροφές των Σάστρε, Σταφυλίδη.
Η αποστολή του ΑΠΟΕΛ:
Η αποστολή της ομάδας μας για τον σημερινό αγώνα απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου. #APOELFC #OMOAvAPO #APOEL100 #ONECENTURYONELEGEND #monoAPOEL https://t.co/Dj4zBtwQSQ— APOEL FC (@apoelfcofficial) November 1, 2026