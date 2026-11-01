Η αποστολή του ΑΠΟΕΛ για την Ομόνοια Αραδίππου

Την αποστολή του για το σημερινό (1/11, 19:00) εκτός έδρας αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου ανακοίνωσε ο ΑΠΟΕΛ.

Κανονικά στη διάθεση του Νίκου Παπαδόπουλου τέθηκε ο Καρίγιο, με τον Ελλαδίτη προπονητή να μετρά και τις επιστροφές των Σάστρε, Σταφυλίδη.

Η αποστολή του ΑΠΟΕΛ: