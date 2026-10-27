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Ύποπτος στοιχηματισμός για τη «Χρυσή Μπάλα»!

ΓΗΠΕΔΟ

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Δώδεκα λογαριασμοί, που ενδεχομένως ελέγχονται από ένα μόνο άτομο, φέρεται να στοιχημάτισαν τουλάχιστον 264.000 δολάρια

Οπως αναφέρεται σε σημερινό (27/10) δημοσίευμα της γαλλικής ιστοσελίδας «Footmercato», λίγες ημέρες πριν από την τελετή που πραγματοποιήθηκε εχθές (26/10) για την απονομή της «Χρυσής Μπάλας» του 2026, η UpsideMedia δημοσίευσε μια έρευνα που αποκάλυψε ιδιαίτερα ύποπτη δραστηριότητα στην Polymarket, μια πλατφόρμα στοιχηματισμού για την έκβαση πραγματικών γεγονότων. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, δώδεκα λογαριασμοί, που ενδεχομένως ελέγχονται από ένα μόνο άτομο, φέρεται να στοιχημάτισαν τουλάχιστον 264.000 δολάρια σε αγορές που σχετίζονται με την «Χρυσή Μπάλα». Επτά από αυτούς τους λογαριασμούς φέρεται να μην τοποθέτησαν άλλα στοιχήματα και έξι από αυτούς φέρεται να κατέθεσαν χρήματα μόλις δεκαπέντε λεπτά μετά την δημιουργία τους. 

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτοί οι λογαριασμοί φέρεται να ευνοούσαν ένα πολύ συγκεκριμένο σενάριο και συγκεκριμένα νίκη του Χάρι Κέιν, δεύτερου του Κιλιάν Μπαπέ, τρίτου του Λαμίν Γιαμάλ, τέταρτου του Ρόδρι και πέμπτου του Λιονέλ Μέσι. Αυτές οι προβλέψεις είναι ακόμη πιο εκπληκτικές δεδομένου ότι οι αποδόσεις είχαν αλλάξει δραματικά τον Οκτώβριο. Ενώ ο Γιαμάλ αρχικά είχε 80-90% πιθανότητες να τερματίσει μπροστά από τον Μπαπέ στην Polymarket, αυτή η πιθανότητα είχε μειωθεί στο 28% μέχρι τις 22 Οκτωβρίου, χωρίς καμία σημαντική δημόσια ανακοίνωση που να εξηγεί αυτήν την διαφοροποίηση.

Πέντε ημέρες αργότερα, οι κατατάξεις που αποκαλύφθηκαν στην τελετή όντως ταίριαζαν με αυτές τις προβλέψεις, πυροδοτώντας πολυάριθμες αντιδράσεις και τροφοδοτώντας υποψίες για διαρροή.

Αυτή η διαμάχη εντάθηκε περαιτέρω από την πρόωρη δημοσίευση ενός άρθρου που ανακοίνωνε την νίκη του Χάρι Κέιν. Ενώ κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν αποδεικνύει προς το παρόν ότι κυκλοφόρησαν εμπιστευτικές πληροφορίες πριν από την τελετή, η ακρίβεια των στοιχημάτων και τα ποσά που ποντάρονται αναπόφευκτα εγείρουν ερωτήματα. Πώς μπόρεσαν ορισμένες αναφορές να προβλέψουν με τόση ακρίβεια τις τελικές κατατάξεις; Πρόκειται για ένα ερώτημα που είναι πιθανό να προκαλέσει πολλή συζήτηση.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

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ΔΙΕΘΝΗ

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