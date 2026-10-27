«Βράζει» η ΑΕΛ με την Δικαστή Επιτροπή

Σφοδρά παράπονα προκύπτουν από την ΑΕΛ για την συνεδρίαση (26/10) της Δικαστικής Επιτροπής πριν την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της υπεράσπιστης των Σωματείων.

Στην ομάδα της Λεμεσού εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός πως η προσθεσμία υποβολής της υπεράσπισης των σωματείων έληγε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (26/10) και ως κατ' επέκταση η συνεδρίαση θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί στις 28 του μήνα. Στην ΑΕΛ λοιπόν θέτουν ερωτήματα σχετικά με το πως γίνεται να εκδοθήκαν οι αποφάσεις πριν εκπνεύσει η προθεσμία, την οποία καθόρισε η Δικαστή Επιτροπή.

Τέλος, οι γαλαζοκίτρινοι παραθέτουν και το εξής ερώτημα: «Ποιο Σωματείο έπρεπε να ευνοηθεί με βάση τα κατηγορητήρια που είχαν διαβιβαστεί και για ποιον λόγο; Και γιατί οι συγκεκριμένες αποφάσεις αγγίζουν ξεκαθαρα το όριο της αλλοίωσης του αγωνιστικού προγράμματος του πρωταθλήματος;».