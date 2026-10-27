Προχωρά σε καταγγελία της διαιτησίας η Πάφος: «Ξεκάθαρο πέναλτι»

Συνεχίζονται τα παράπονα των ομάδων για την διαιτησία, η οποία παραμένει στον αφρό της επικαιρότητας. Αυτή τη φορά, η Πάφος εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για πέναλτι που δεν έδειξε ο ρεφ, στο ισόπαλο (0-0) παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα. Ο Γενικός Διευθυντής των γαλάζιων, Χάρης Θεοχάρους, παραχώρησε δηλώσεις (ΣΠΟΡ FM 95.0) και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη διαιτησία όπως επίσης και στα αγωνιστικά.

Τα σχετικά αποσπάσματα:

Για τη φάση που ζήτησε πέναλτι η Πάφος: «Μα είναι ξεκάθαρο το πέναλτι. Πατά τον ποδοσφαιριστή μας στη φτέρνα και είναι απρόσεκτο παίξιμο. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν δόθηκε το πέναλτι. Φέτος δεν πήραμε ακόμη πέναλτι. Όταν πήραμε το πρωτάθλημα, πήραμε τα λιγότερα πέναλτι. Δεν θέλω να σκεπάζω τα πράγματα. Μπορούσαμε να παίξουμε καλύτερα, να τελειώσουμε πιο νωρίς το παιχνίδι, όμως υπήρχε ξεκάθαρο πέναλτι που μπορούσε να αλλάξει τον αγώνα».

Για το αν είναι βέβαιοι στην Πάφο για τη φάση: «Έχω δει 10 φορές τη φάση και είναι ξεκάθαρο πέναλτι για μένα. Είναι επικίνδυνο παίξιμο στην επανορθωτική. Έχουμε δει λιγότερο επικίνδυνα μαρκαρίσματα να δίνονται πέναλτι. Εμείς είμαστε διαφορετική ομάδα για κάποιους. Πριν μια βδομάδα στην συνάντηση της ΚΟΠ, μας είπαν ότι παραπλανεί η γραμμή. Εδώ δεν υπάρχει παραπλάνηση, είναι ξεκάθαρη φάση πέναλτι. Σίγουρα έπρεπε να κάνει παρέμβαση το VAR. Το πρώτο ημίχρονο λειτούργησε το VAR, αφού διορθώθηκαν κάποιες υποδείξεις κόρνερ», είπε και πρόσθεσε:

«Εμείς θα καταγγείλουμε τον VARίστα, θα κάνουμε εισφορά στην ΚΟΠ, και περιμένουμε απάντηση. Να μας επεξηγήσουν τη φάση. Φυσικά δεν έχουν αντίκρισμα οι καταγγελίες. Αφού θα πληρώσουμε τον οβολό μας όμως, να πάρουμε και μία απάντηση. Είδαμε να ακυρώνεται γκολ μας, με τον διαιτητή να σφυρίζει πριν το γκολ και μετά να γίνεται χρήση του VAR. Ίσως είναι άδικο που αυτή η διαιτησία, δεν κάνει παιχνίδια σε ψηλότερο επίπεδο».

Για τους τραυματισμούς: «Σίγουρα επηρεάζουν, το κοιτάζουμε. Μας προβληματίζει κι εμάς. Ακόμη και χτες είχαμε τραυματισμό. Είδαμε το Νόρο να τραυματίζεται, σε χτύπημα. Είναι σημαντικό να έχουμε όλους τους παίκτες στη διάθεσή μας. Αυτή η κακοδαιμονία που άρχισε από την προετοιμασία, ελπίζουμε να σταματήσει. Ο Μπιέλ είχε μια μικροενόχληση. Ρισκάραμε, έγινε αλλαγή προληπτικά. Είχε και ένα μικρό πρόβλημα και ο Νταβίντ Λουίζ. Είναι κάποιοι παίκτες που έχουν μικροπροβλήματα, είναι βαρυφορτωμένοι».