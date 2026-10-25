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Ξέσπασμα Αλέγκρι μετά το Νάπολι-Ρόμα: «Τους έδωσαν το Champions League στο πιάτο»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο προπονητής της Νάπολι αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις και, σύμφωνα με την «Corriere dello Sport», συνέχισε τα παράπονά του μετά τις δηλώσεις στη μικτή ζώνη.

Με έντονο εκνευρισμό αποχώρησε από την αναμέτρηση της Νάπολι με τη Ρόμα ο Μαξ Αλέγκρι, μετά το 3-3 των δύο ομάδων το βράδυ του Σαββάτου (24/10).

Οι «παρτενοπέι» προηγήθηκαν με 2-0, ενώ ανέκτησαν το προβάδισμα και με 3-2, όμως δεν κατάφεραν να κρατήσουν τη νίκη σε ένα παιχνίδι γεμάτο γκολ και ανατροπές.

Ο Ιταλός τεχνικός αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις και εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος στη μικτή ζώνη, εξηγώντας ότι δεν ήταν σε θέση να αναλύσει όσα είχαν συμβεί.

Οι «παρτενοπέι» προηγήθηκαν με 2-0, ενώ ανέκτησαν το προβάδισμα και με 3-2, όμως δεν κατάφεραν να κρατήσουν τη νίκη σε ένα παιχνίδι γεμάτο γκολ και ανατροπές.

Ο Ιταλός τεχνικός αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις και εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος στη μικτή ζώνη, εξηγώντας ότι δεν ήταν σε θέση να αναλύσει όσα είχαν συμβεί.

«Απόψε, για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια, δεν είμαι σε αρκετά καθαρή κατάσταση για να σχολιάσω τον αγώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την «Corriere dello Sport», ωστόσο, η ένταση δεν περιορίστηκε στις δηλώσεις του μπροστά στα μικρόφωνα. Καθώς κατευθυνόταν προς την αίθουσα Τύπου, ο Αλέγκρι φέρεται να συνέχισε τα παράπονά του, κάνοντας αναφορά στην προηγούμενη σεζόν και στη θητεία του στη Μίλαν.

«Πέρυσι, τους έδωσαν το Champions League στο πιάτο. Πάντα αυτοί ήταν… Το πλήρωσα με τη Μίλαν», φέρεται να είπε ο προπονητής της Νάπολι, σύμφωνα με το ιταλικό δημοσίευμα.

athletiko.gr 

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