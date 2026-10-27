Μεγάλωσε το σοκ με τον Ουναΐ στον Παναθηναϊκό

Ακόμη σοβαρότερη είναι η «ζημιά» που υπέστη ο Αζεντίν Ουναΐ στο δικέφαλο μηριαίο μυ του δεξιού ποδιού, κατά τον αγώνα της 18ης Οκτωβρίου με τον Αστέρα Τρίπολης στο ΟΑΚΑ (5-1).

Η δεύτερη μαγνητική στη οποία υποβλήθηκε διεθνής Μαροκινός μέσος (αφού υποχώρησε το αιμάτωμα και υπήρχε πιο «καθαρή» εικόνα) επιβεβαίωσε ότι έχει υποστεί πλήρη ρήξη τένοντα στον δικέφαλο.

Όπερ σημαίνει πως η όλη διαδικασία θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος υποτροπής και η επιστροφή του αναμένεται κατά τη διάρκεια των play off του πρωταθλήματος της Super League, ήτοι περίπου στα μέσα Μαρτίου..

Η χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης της «ζημιάς» του Ουναΐ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη (29/10). Παρόμοια επέμβαση είχε κάνει και ο Ντέσερς (στον τένοντα του τετρακέφαλου), η οποία αποκατέστησε το πρόβλημα κι έδωσε την ευκαιρία στον Νιγηριανό επιθετικό να «επιστρέψει» απολύτως καλά στα γήπεδα.

ΑΠΕ - ΜΠΕ