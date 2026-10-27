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«Ο Εντρικ θα μείνει στη Ρεάλ Μαδρίτης»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο 20χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός βρήκε τον εαυτό του από την ημέρα που φόρεσε τον περασμένο Ιανουάριο τη φανέλα της Λιόν

Ο Εντρικ ψάχνει ξανά για ομάδα, ώστε να πάρει αγωνιστικό χρόνο, αλλά θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να φύγει ξανά από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο 20χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός βρήκε τον εαυτό του από την ημέρα που φόρεσε τον περασμένο Ιανουάριο τη φανέλα της Λιόν στο πρωτάθλημα της Ligue 1. Εφυγε από τη Μαδρίτη, πήγε δανεικός στη Λιόν μέχρι το τέλος της  περασμένης σεζόν και ξεδίπλωσε το πληθωρικό ταλέντο του, έχοντας οκτώ γκολ και επτά ασίστ σε 19 συμμετοχές με τους «λιονέ».

Πολλά λέχθηκαν για το μέλλον του, καθώς είχε προτάσεις από ομάδες της Αγγλίας, με την Τσέλσι και την Αρσεναλ να ζητούν το δανεισμό του αλλά τελικά πείστηκε να μείνει ο Βραζιλιάνος στη Μαδρίτη. Οι ευκαιρίες όμως που έχει πάρει από τον Ζοσέ Μουρίνιο είναι λίγες και σκέφτεται ξανά τη μεταγραφή του σε άλλη ομάδα.

Σύμφωνα με την ιταλική αθλητική εφημερίδα «La Gazzetta dello Sport» η Μίλαν ήδη έχει προσεγγίσει τον Εντρικ και θα προσπαθήσει τον Ιανουάριο να τον πάρει δανεικό στην Ιταλία, ενώ εκτός από τους «ροσονέρι» ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει επίσης ομάδες από τη Γαλλία και την Αγγλία.

Ο αντιπρόεδρος όμως της εταιρίας «Football at Roc Nation Sports International», Αλεν Ρέντμοντ, που εκπροσωπεί τον νεαρό σταρ, τόνισε πως δεν υα φύγει από τη Μαδρίτη: «Στο θέμα του Εντρικ έχουν ακουστεί πολλά. Εχουμε μιλήσει με αρκετές ομάδες, όπως είναι η Ρόμα και η Μίλαν, αλλά δεν πρόκειται να φύγει από τη Μαδρίτη».

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