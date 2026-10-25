Aπίστευτη ανατροπή στις κυθυστερήσεις για την Ίντερ που έπιασε ξανά κορυφή

Στις καθυστερήσεις λύγισε η Ίντερ τη μαχητική Φιορεντίνα, η οποία είχε προηγηθεί με το γκολ του Ισπανού αριστερού μπακ, Αλεξ Χιμένες, και κατάφερε να πάρει δύσκολα τη νίκη στο Μιλάνο με 2-1, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής στη Serie A.

Με το αγχωτικό αυτό αποτέλεσμα οι «νερατζούρι» κατάφεραν πάντως να επιστρέψουν στην κορυφή της βαθμολογίας, μαζί ξανά με την εκπληκτική φέτος Λάτσιο του Τζενάρο Γκατούζο.

Η ομάδα της Φλωρεντίας με το γκολ του Χιμένες στο 65ο λεπτό άνοιξε το σκορ και κρατούσε την εστία της ανέπαφη, παρά την ασφυκτική πίεση των γηπεδούχων, μέχρι τις καθυστερήσεις, όταν στο 90+1' ο Μάρκους Τουράμ κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Νταβίντ Ντε Χέα και να ισοφαρίσει το σκορ.

Η πρωταθλήτρια συνέχιζε να πιέζει και στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων έκανε τη μεγάλη ανατροπή με το γκολ του Πιότρ Ζιελίνσκι, ξεσηκώνοντας το «Μεάτσα».