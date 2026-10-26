«Καμπάνα» στον Αλέγκρι για προσβλητικό σχόλιο σε διαιτητή!

Τιμωρία στον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι επέβαλε η ιταλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου.Ο προπονητής της Νάπολι εξερράγη, τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και στο τέλος του ντέρμπι με τη Ρόμα όταν οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν σε 3-3.

Βάσει λοιπόν των όσων καταγράφηκαν στις σχετικές εκθέσεις, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό δυο αγωνιστικών.

Στο σκεπτικό της απόφασης του αθλητικού δικαστή αναφέρεται συγκεκριμένα:

«Στο 45ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου ο Μάσιμο Αλέγκρι έκανε ένα προσβλητικό σχόλιο προς τους διαιτητές του αγώνα και, επιπλέον, στα αποδυτήρια, έκανε ένα κατάφωρα ασεβές σχόλιο προς αυτούς και υιοθέτησε επιθετική στάση προς αξιωματούχο της αντίπαλης ομάδας. Αυτές οι παραβιάσεις σημειώθηκαν από τον τέταρτο και τον διαιτητή της αναμέτρησης».

Κατόπιν αυτής της τιμωρίας ο Αλέγκρι θα χάσει τα δυο επόμενα ματς για τη Serie A που είναι εκτός έδρας με τις Μόντσα και Γιουβέντους.

sport-fm.gr