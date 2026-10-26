Ο Μανδάς αποδεικνύει γιατί είναι ο κορυφαίος τερματοφύλακας της Serie A

Η Λάτσιο συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία της στη Serie A, με τη νίκη 2-1 επί της Πάρμα το Σάββατο (24/10) να δίνει και ιστορική διάσταση στο φετινό της ξεκίνημα.

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Μανδάς συνεχίζει να καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ο διεθνής τερματοφύλακας διαθέτει το υψηλότερο ποσοστό αποκρούσεων στη Serie A, έχοντας εξουδετερώσει το 86% των σουτ που έχει δεχθεί προς την εστία του.

Πίσω του βρίσκονται ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς (83%), ο Σβίλαρ (81%), ο Καπρίλε (78%) και ο Γκολίνι (71%). Ο πρώην τερματοφύλακας του ΟΦΗ άφησε το στίγμα του και στην αναμέτρηση με την Πάρμα. Το λάθος του στη φάση με τον Λοντάνι δεν επηρέασε ιδιαίτερα τη συνολική εικόνα του, καθώς η εμφάνισή του ήταν και πάλι εξαιρετική.

Ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, με το σκορ στο 0-0, πραγματοποίησε καθοριστικές επεμβάσεις, με σημαντικότερες εκείνες απέναντι στους Ρομέρο και Τουρέ. Ωστόσο, τέτοιες εμφανίσεις δεν αποτελούν πλέον έκπληξη. Ο Μανδάς είχε πραγματοποιήσει καθοριστικές αποκρούσεις ήδη από την αναμέτρηση με την Μπολόνια αλλά και κόντρα στη Τζένοα.

«Είμαι πολύ χαρούμενος, ήμουν λίγο θυμωμένος στο τέλος για το γκολ, αλλά το σημαντικό και όμορφο είναι ότι τελειώσαμε τον αγώνα με τους τρεις βαθμούς. Πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Θέλουμε να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Στόχος μας είναι να βελτιωθούμε στο γήπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά μετά το τέλος του αγώνα με την Πάρμα ο Μανδάς.

Οι αριθμοί που τον αναδεικνύουν κορυφαίο στη Serie A

Έξι αγώνες, 26 αποκρούσεις, 4,36 γκολ που απέτρεψε και ποσοστό επιτυχημένων επεμβάσεων 86,7%. Αυτά είναι τα εντυπωσιακά στατιστικά που παρουσιάζει η ιταλική εφημερίδα «Il Messaggero», τα οποία αναδεικνύουν τον Χρήστο Μανδά στον πιο καθοριστικό τερματοφύλακα της Serie A, μπροστά από τους Παλμιζάνι, Καρνεζέκι, Μενιάν και Καπρίλε.

Οι αποκρούσεις του Έλληνα γκολκίπερ έχουν συμβάλει άμεσα στην κατάκτηση των μισών βαθμών της Λάτσιο, δηλαδή των οκτώ από τους συνολικά 16. Παράλληλα, έχει συμβάλει καθοριστικά στο γεγονός ότι η ομάδα του ολοκλήρωσε τρεις αναμετρήσεις χωρίς να δεχθεί γκολ, ένα επίτευγμα που είχε να καταγραφεί από το 2006.

Επιπλέον, ο Μανδάς είναι ο μοναδικός που κατάφερε να πραγματοποιήσει πέντε αποκρούσεις μέσα σε ένα ημίχρονο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

athletiko.gr