ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αναχωρεί η κυπριακή αποστολή για τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Καγιάκ Special Olympics 2026 στην Κρήτη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Οι αθλητές και οι αθλήτριες της κυπριακής αποστολής θα αγωνιστούν στα αγωνίσματα του μονού και του διπλού καγιάκ

Την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026, αναχωρεί η αποστολή της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών, προκειμένου να συμμετάσχει στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Καγιάκ Special Olympics 2026, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν από τις 29 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου, στη λίμνη Κουρνά, στα Χανιά της Κρήτης.

Την αποστολή στελεχώνουν 2 αθλητές, 1 αθλήτρια, 2 unified partners, 1 συνοδός προπονητής και ένας αρχηγός αποστολής.

Οι αθλητές και οι αθλήτριες της κυπριακής αποστολής θα αγωνιστούν στα αγωνίσματα του μονού και του διπλού καγιάκ, εκπροσωπώντας την Κύπρο σε μια σημαντική ευρωπαϊκή αθλητική διοργάνωση.

Η Τελετή Έναρξης των Αγώνων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στην Ακτή Γεωργιούπολης.

Η Κρήτη θα φιλοξενήσει αθλητές και αθλήτριες από όλη την Ευρώπη, αναδεικνύοντας μέσα από τον αθλητισμό τις αξίες της συμπερίληψης, της ισότιμης συμμετοχής, της συνεργασίας και του σεβασμού στη διαφορετικότητα

Κατηγορίες

Δελτια Τυπου

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τεράστια έκπληξη στο Carabao Cup, η Άρσεναλ αποκλείστηκε από την 18η της 4ης κατηγορίας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λύγισε την Αρμάνι και έμεινε στην κορυφή ο Παναθηναϊκός

EUROLEAGUE

|

Category image

Η αντίδραση της κινεζικής δημόσιας τηλεόρασης στη δημόσια συγγνώμη του Εμπαπέ

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Μυθική πρόκριση της Σεστάο Ρίβερ κόντρα στην Εσπανιόλ στο 120'

La Liga

|

Category image

Ο Ράτκλιφ αποφάσισε την πώληση των μετοχών του σε Λωζάνη FC και Νις

NBA

|

Category image

Σούπερ ευρωπαϊκό διπλό για τον Κεραυνό στη Βιέννη

Κύπρος

|

Category image

Επόμενος σταθμός για τον Χριστοδουλίδη το Abu Dhabi Grand Slam

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν στο ΤΖΟΚΕΡ (27/10) - Δέκα τυχεροί στη 2η κατηγορία

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Τρίτο ροζ φύλλο για την Πετρολίνα ΑΕΚ στο FIBA Europe Cup

Κύπρος

|

Category image

Aρχίζει το Σάββατο (31/10) η νέα σεζόν στα Grassroots

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

|

Category image

Αντίδραση... αφεντικού και τώρα το εκτός έδρας «ρόδι»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Οι αριθμοί που έδωσαν τη Χρυσή μπάλα στον Κέιν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το έκανε εύκολο γιατί ήταν αποφασισμένος

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ρεκόρ εσόδων στο El clasico για τη Μπαρτσελόνα

La Liga

|

Category image

Το σχόλιο στο κανάλι της Ομόνοιας για τη φάση Ντουβέρν - Μιλίτσεβιτς: «Ξεκάθαρο, δεν υπήρχε χτύπημα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη