Αναχωρεί η κυπριακή αποστολή για τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Καγιάκ Special Olympics 2026 στην Κρήτη

Την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026, αναχωρεί η αποστολή της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών, προκειμένου να συμμετάσχει στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Καγιάκ Special Olympics 2026, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν από τις 29 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου, στη λίμνη Κουρνά, στα Χανιά της Κρήτης.

Την αποστολή στελεχώνουν 2 αθλητές, 1 αθλήτρια, 2 unified partners, 1 συνοδός προπονητής και ένας αρχηγός αποστολής.

Οι αθλητές και οι αθλήτριες της κυπριακής αποστολής θα αγωνιστούν στα αγωνίσματα του μονού και του διπλού καγιάκ, εκπροσωπώντας την Κύπρο σε μια σημαντική ευρωπαϊκή αθλητική διοργάνωση.

Η Τελετή Έναρξης των Αγώνων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στην Ακτή Γεωργιούπολης.

Η Κρήτη θα φιλοξενήσει αθλητές και αθλήτριες από όλη την Ευρώπη, αναδεικνύοντας μέσα από τον αθλητισμό τις αξίες της συμπερίληψης, της ισότιμης συμμετοχής, της συνεργασίας και του σεβασμού στη διαφορετικότητα