Νέο όνομα στη λίστα με τους απόντες - Αγωνία για Νεγκό

Νέο όνομα προστέθηκε στη λίστα του ιατρικού επιτελείου της Ομόνοιας. Δεν έφτανε η ήττα από την ΑΕΚ για την ομάδα της πρωτεύουσας, είδε άλλον ένα ποδοσφαιριστή να βγαίνει νοκ άουτ.

Ο Νεγκό αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού και η κατάσταση του θα αξιολογηθεί αύριο (28/10) καθώς είναι νωρίς για συμπεράσματα. Πρόκειται για σημαντική απουσία, καθώς με την επαναφορά του στην ενδεκάδα, έδειξε θετικά στοιχεία. Ειδικότερα, τώρα που ο Ντουβέρν μετακινήθηκε στο κέντρο της άμυνας, η παρουσία του Νεγκό ήταν πολύτιμη.

Απ' εκεί και πέρα, αγώνα δρόμου θα κάνουν οι Ακιντόλα-Κουλιμπαλί για τους οποίους θα μπορούν να λεχθούν περισσότερα προς το τέλος της εβδομάδας, ενόψει ΑΕΛ (31/10). Δεδομένα εκτός ο Χρίστου.