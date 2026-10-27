Πολύ ένταση είχε το ντέρμπι της ΑΕΚ με την Ομόνοια το βράδι της Δευτέρας (26/10) στην «Αρένα».

Σε ένα παιχνίδι το οποίο κέρδισαν οι Λαρνακείς, ανεβαίνοντας στην κορυφή. Στα αξιοσημείωτα της αναμέτρησης, οι πολλές κίτρινες κάρτες. Και θυμάμαι μόλις μία για... φάουλ. Αυτή του Ντουβέρν. Οι υπόλοιπες ήταν, είτε για κοκορομαχίες, για διαμαρτυρίες αλλά και θέατρο.

Συγκεκριμένα είχαμε: 17΄ Τσακόν, 45΄ Μιλίτσεβιτς, 45+3΄ Κέλερ, 55΄ Σαμπορίτ, 90+5΄ Ολιβάν για την ΑΕΚ και από πλευράς Ομόνοια τους: 35΄ Ντουβέρν, 55΄ Τάνκοβιτς, 90+5΄ Βίκτωρος.

Σε κάποιες το... παρατράβηξε ο Κύπριος ρεφ που σε κάποια φάση πήγε να χάσει τον έλεγχο. Πάντως, στην ΑΕΚ δεν κρύφτηκαν και εξέφρασαν τα παράπονά τους και μάλιστα μετά το τέλος του ματς, με τοποθέτηση του εκπροσώπου Τύπου, Κυριάκου Δημητρίου.

Χ.Χ