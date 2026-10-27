ΒΙΝΤΕΟ: Τα δυο γκολ γεμάτα σεβασμό του νεαρού Νικόλα Τριανταφυλλίδη

Δύο από τα τέρματα της Ένωσης στον αγώνα απέναντι στον Εθνικό Λατσιών, για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος Παίδων Κ17, πέτυχε ο Νικόλας Τριανταφυλλίδης.

Ένα παιδί με ιδιαιτερότητες στην καθημερινότητά του, που ως μέλος της ομάδας και με τη βοήθεια των συμπαικτών του, με τα πρώτα του τέρματα στη σεζόν συνέβαλε στην πρώτη φετινή νίκη των βυσσινί.

Όπως μας μεταφέρεται από άτομα κοντά στον νεαρό ποδοσφαιριστή, η αντιμετώπιση από τους συμποδοσφαιριστές του τον έκανε να νιώσει περήφανος και ικανός, με την περίπτωση να φανερώνει ότι ο αθλητισμός προάγει πάντοτε ήθος και σεβασμό.

Σαφώς ο Τριανταφυλλίδης χάρηκε αρκετά τα δύο αυτά του τέρματα που επιτεύχθηκαν σε διάστημα λίγων λεπτών (84’, 86’).

Δείτε τα γκολ του νεαρού Τριανταφυλλίδη: