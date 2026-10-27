Ηρέμησε, όμως έχει… δουλειά

Δεν έθελξε η Ανόρθωση κόντρα στην Ομόνοια Αραδίππου. Κατάφερε, όμως, να περιορίσει τον αντίπαλο και να πανηγυρίσει μία νίκη που την ηρέμησε. Ο Μπάρακ Ιτζχάκι είδε στο ντεμπούτο του να υπάρχει ενέργεια και πάθος, όμως και μπόλικες αδυναμίες. Και ο Ισραηλινός προπονητής γνωρίζει πολύ καλά πως θα απαιτηθεί χρόνος για να εμφυσήσει τη φιλοσοφία του. Κάποια δείγματα φάνηκαν, όπως το πρέσινγκ ψηλά, όμως άπαντες αντιλαμβάνονται όμως πως απαιτείται δουλειά για να μπορέσει να αποκτήσει ταυτότητα η ομάδα.

Η επόμενη αποστολή είναι δύσκολη αφού θα πάει στη Λεμεσό να παίξει με τον ανεβασμένο Άρη, ψάχνοντας το πρώτο διπλό. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήματα για την τεχνική ηγεσία, που ίσως να κάνει μερικές αλλαγές.

Στο μεταξύ, δημοσίευμα στην Ελλάδα έκανε λόγο για επαφές του Γιάννη Μανιάτη με τον Πανιώνιο, με την Ανόρθωση να τονίζει πως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου Χαράλαμπος Παρπεττάς, σε συζήτηση που είχε μαζί του ο Μανιάτης, του είπε: «Όσο με θέλει ο πρόεδρος, θα είμαι στην Ανόρθωση. Είμαι πολύ χαρούμενος στην ομάδα».