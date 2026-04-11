Ο Παναγιώτης Λουκά «άρπαξε» την ευκαιρία και θα επιβραβευτεί…

Η Νέα Σαλαμίνα εδώ και καιρό κυριάρχησε στη Β΄ Κατηγορία και με 23 νίκες και τέσσερις ισοπαλίες, ανέβηκε χωρίς… ιδρώτα. Πολλοί ήταν αυτοί που έβαλαν το λιθαράκι τους προς την υλοποίηση της επιστροφής που θα γίνει και με το στέμμα της πρωταθλήτριας.

Θα σταθούμε όμως στον Παναγιώτη Λουκά ο οποίος με 11 γκολ ήταν από τους παίκτες που αποτέλεσαν σημείο αναφοράς σε αυτή την πορεία.

Ο 25χρονος φορ «άρπαξε» την ευκαιρία που του δόθηκε από την ομάδα προγραμματισμού και στα χέρια του προπονητή Άνχελ Λόπεθ έγινε ένα υπερπολύτιμο βασικό γρανάζι. Έπαιξε βασικός στα 21 από τα 24 ματς που χρησιμοποιήθηκε και είναι ο πρώτος σκόρερ των ερυθρολεύκων σε αυτό το οδοιπορικό και ενώ απομένουν ακόμη δύο αγώνες.

Το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται αλλά υπάρχει όψιον για ακόμη έναν χρόνο. Και σίγουρα με την παρουσία του, παίρνει με το σπαθί του συμβόλαιο για τα σαλόνια με τους ερυθρόλευκους.