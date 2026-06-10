ΒΙΝΤΕΟ: Αύξηση του προϋπολογισμού – Αναλύθηκε το μεταγραφικό πλάνο της Νέας Σαλαμίνας

Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (10/06) η συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η διοίκηση της Νέας Σαλαμίνας με αφορμή τόσο τα εισιτήρια διαρκείας όσο και το πλάνο ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, που θα βρει την ομάδα της Αμμοχώστου στην Α’ κατηγορία. Παρόντες ήταν ο πρόεδρος του συλλόγου, Πάρις Αντρέου και ο τεχνικός διευθυντής των ερυθρολεύκων, Νεόφυτος Λάρκου.

Αναλυτικά οι σημαντικότερες τοποθετήσεις:

Πρόεδρος Πάρις Ανδρέου: «Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Πριν ξεκινήσω με τους στόχους, θα ήθελα να πω ότι η φετινή χρονιά είναι ένα ακόμα βήμα. Στόχος μας είναι να κάνουμε μια πλήρως ανταγωνιστική ομάδα με πάθος, πειθαρχία και αγωνιστική ταυτότητα. Γνωρίζουμε τις οικονομικές ανισότητες των ομάδων στην πρώτη κατηγορία, έχουμε πίστη στις δυνάμεις μας. Χτίζουμε στην εξαιρετική δουλειά που έγινε από πέρσι.

Γνωρίζουμε τις πραγματικότητες, δεν θέλουμε να βάλουμε ταβάνι αλλά ούτε και να πούμε μεγάλα λόγια. Θέλουμε να κάνουμε μια χρονιά βάσει όσων είπα. Γίνεται μια εκστρατεία για αύξηση προϋπολογισμού. Θέλω να καλέσω τον κόσμο να κάνει πιο μεγάλη προσπάθεια για να αυξήσουμε κατά 25-30% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά».

Πετόσφαιρα- τοποθετήσεις από τον Πάρι Ανδρέου: «Τους τελευταίους μήνες έκανα έντονες συζητήσεις, καταλήξαμε ότι στη νέα περίοδο ο στόχος της ομάδας είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος και του κυπέλλου. Πρέπει να επαναφέρουμε το πετοσφαιρικό μας τμήμα εκεί που του αξίζει».

«Γίνονται πολλές προσπάθειες για αναβάθμιση του Σωματείου. Πήραμε την απόφαση με δικά μας κονδύλια να προχωρήσουμε σε ανακαινίσεις που ίσως ξεπεράσουν τις 100.000. Αναδιάρθρωση της μπουτίκ, των αποδυτηρίων αλλά και τις δημοσιογραφικής αίθουσας. Κλείνοντας, στόχος μας είναι να ανεβάσουμε επίπεδο τη Νέα Σαλαμίνα. Θέλουμε να είμαστε υπολογίσιμος αντίπαλος»

Νεόφυτος Λάρκου: «Θα γίνει μια προσπάθεια να είναι συνέχεια αυτής που πέρασε, αλλά σε σχέση με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αξίζει να αναφέρουμε την προηγούμενη χρονιά. Κερδίσαμε το πρωτάθλημα 7 αγωνιστικές πριν το τέλος, 11 αγωνιστικές εξασφαλίσαμε άνοδο. Χρειάζεται πολλή δουλειά να έχεις υγιή αποδυτήρια. Η συνέχεια αυτού που κάνουμε είναι ομαδική προσπάθεια, κρατήσαμε 13+1 παίκτες και ο ένας είναι ο Ανδρέας Δημητρίου».

Ο αριθμός θα κυμανθεί στα 10 με 11 νέα μεταγραφικά αποκτήματα, μπορεί να είναι 9 με 12. Εξαρτάται από τους παίκτες που θα αποκτηθούν. Κρατήσαμε όλα τα μέλη του προπονητικού επιτελείου, προσθέτοντας άλλα δύο. Υποστηρίζουμε τον προπονητή και το σταφ, μοναδική μας έγνοια να παρουσιάζουμε ένα ανταγωνιστικό σύνολο».

«Θα αναρτηθούν πληροφορίες για τα διαρκείας στις επόμενες μέρες. Στόχος τα 1500».

«Συνεργασία με την αθλοκίνηση για τις εμφανίσεις. Η ομάδα θα συνεργαστεί με την Adidas. Η τρίτη εμφάνιση είναι ιδιαίτερη και θα γίνει επίσημη παρουσίαση».

Π.Αντρέου: «Είμαστε κοντά στον προϋπολογισμό. Θα επικοινωνήσω σύντομα με επιφανείς Σαλαμιναίους. Πρέπει και ο κόσμος να σπρώξει ακόμα λίγο όμως. Για τα βελτιωτικά έργα προβληματιστήκαμε αρκετά, θα γίνει τμηματικά η ανακαίνιση. Για παράδειγμα, τα αποδυτήρια, γίνεται κάποια προσπάθεια με τον ΚΟΑ αλλά ίσως υπάρχουν κάποια εμπόδια γιατί είναι συνολικά το έργο αναβάθμισης. Αν ήταν ένας χρόνος θα περιμέναμε αλλά εκτιμώ πως είναι περισσότερος».

Για το θέμα επενδυτή: «Στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει κάτι νέο. Αναμένουμε στο επόμενο διάστημα έναν που είμαστε σε επαφή να έρθει Κύπρο. Προς το παρόν όμως δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο».

Λάρκου: «Η προετοιμασία ξεκινά 8/7 η ομάδα θα μεταβεί στη Πολωνία 9-19/7. Θα κάνουμε 6 φιλικά. Τα ονόματα των ομάδων δεν θα ανακοινωθούν γιατί δεν τα έχουμε ακόμα. Ο στόχος μου ναι θα ήθελα να έχω περισσότερο μπάτζετ όπως και οι κύριοι δίπλα μου. Θέλουμε να κάνουμε τις καλύτερες δυνατές κινήσεις».