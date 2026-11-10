Φιλικό εγρήγορσης με Εθνικό και αγωνία για Κίκο

Mε πρόβλημα τραυματισμού αποχώρησε στο παιχνίδι της Κυριακής με την Ομόνοια ο Κίκο, με άπαντες στην Ανόρθωση ελπίζουν πως δεν θα είναι κάτι το σοβαρό. Ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό και υπάρχει αγωνία για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων.

Να σημειωθεί πως ο Φουρτάδο ο οποίος συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες θα είναι διαθέσιμος στο παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής με την Krasava E.N.Y και θα εκτίσει την ποινή του στον αγώνα της 11ης αγωνιστικής με την Καρμιώτισσα. ⁠

Στο μεταξύ, την Πέμπτη (12/11/26) έχει προγραμματιστεί φιλικό με τον Εθνικό Άχνας στις 10:00 το πρωί στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, «Αντώνης Καράς» που θα είναι κεκλεισμένων των θυρών.