Οι υποχρεώσεις των διεθνών της Ομόνοιας

Έξι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας απουσιάζουν αυτές τις ημέρες από τις προπονήσεις των πρασίνων, καθώς πήραν κλήση στις εθνικές τους ομάδες.

ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ

Στην Εθνική Ανδρών Κύπρου κλήθηκαν οι Φαμπιάνο Ριμπέιρο, Παναγιώτης Ανδρέου και Άγγελος Νεοφύτου. Η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών αντιμετωπίζει την ερχόμενη Πέμπτη 12 Νοεμβρίου εκτός έδρας την Αρμενία (19:00) και την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στο «Άλφαμεγα» στη Λεμεσό το Μαυροβούνιο (16:00) στους δύο τελευταίους της αγώνες στη φάση των ομίλων του Nations League.

ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ Κ21

Στην Εθνική Ελπίδων κλήθηκε ο Χρίστος Κωνσταντινίδης. Την ερχόμενη Πέμπτη η Εθνική μας θα δώσει φιλικό με τον Ολυμπιακό και θα ακολουθήσει στις 16 Νοεμβρίου ο φιλικός αγώνας με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ

Στην Εθνική Σλοβακίας κλήθηκε ο Λομπιμίρ Σάτκα ενόψει των δύο αναμετρήσεων της χώρας τους για τη φάση των ομίλων του Nations League. Την Παρασκευή θα υποδεχθεί τα Νησιά Φαρόε και τη Δευτέρα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας το Καζακστάν. Αμφότερα τα παιχνίδια θα αρχίσουν στις 21:45.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΟΥΡΙΝΑΜ

Στην Εθνική Σουρινάμ πήρε κλήση ο Τζέιντεν Μοντνόρ ενόψει του φιλικού αγώνα απέναντι στη Λιθουανία την Πέμπτη στις 19:00.