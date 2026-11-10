Ξεμπλόκαρε και έκανε εύκολη τη ζωή της

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Πονούσε πολύ στο κομμάτι του σκοραρίσματος το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο

«Επιτέλους» αναφώνησαν στην Πάφος FC μετά την ευρεία νίκη 4-2 επί της Ομόνοιας 29ης Μαΐου, η οποία επιτεύχθηκε μετά από σχεδόν ένα μήνα. Είχαν προηγηθεί τρεις ισοπαλίες, με τις δύο εξ αυτών να είναι χωρίς τέρματα. Πονούσε πολύ στο κομμάτι του σκοραρίσματος το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο, όμως απέναντι στους πρασίνους η αποτελεσματικότητα έφτασε σε υψηλά επίπεδα.

Ο Άντερσον Σίλβα πέτυχε δύο γκολ και έφτασε τα τρία ενώ έδωσε και δύο ασίστ, σε μόλις 296 λεπτά συμμετοχής. Και αναμφίβολα όλοι στο παφίτικο στρατόπεδο ελπίζουν πως θα πάρει τα πάνω του. Ο Λέλε είναι καλός, ωστόσο χάνει πολλές ευκαιρίες. Πάντως, ξεκίνησαν μαζί στο τελευταίο παιχνίδι και ίσως αυτό να γίνεται πλέον πιο συχνά.

Από την άλλη, όμως, προβλημάτισαν τα δύο γκολ που δέχθηκε η ομάδα, παρουσιάζοντας χαλαρότητα την οποία εκμεταλλεύτηκε η αντίπαλος. Έτσι μετριάστηκε κάπως η τεσσάρα που θα έδινε περισσότερη ώθηση. Σημασία, ωστόσο, είχε η νίκη και αυτή επιτεύχθηκε, σβήνοντας ένα αρνητικό σερί έξι αγώνων μιας και ενδιάμεσα έγιναν και τρεις ευρωπαϊκοί αγώνες (δύο ήττες, μία ισοπαλία). Το πόσο ευεργετική είναι η διακοπή, φαίνεται από το ιατρικό δελτίο. Εκεί είναι οι Νταβίντ Λουίζ, Πέπε, Γκολντάρ και Ενγκαμαλέου. Και εκτιμάται πως όλοι θα είναι διαθέσιμοι με την επανέναρξη.

Άρα το ρόστερ θα γεμίσει σε τόσο βαθμό που ο Ρικάρντο Σα Πίντο θα μπορεί να το διαχειριστεί, κάτι που δεν μπορούσε να κάνει ως τώρα.  

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