100 χρόνια δόξας και μια νέα αρχή!

Η προχθεσινή εντυπωσιακή και φαντασμαγορική εκδήλωση για τον εορτασμό των 100 χρόνων του ΑΠΟΕΛ σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας πορείας για τον ιστορικό σύλλογο της Λευκωσίας. Μιας πορείας που όλοι οι φίλοι των γαλαζοκιτρίνων θέλουν να είναι, επίσης, αντάξια της ιστορίας και του τεράστιου μεγέθους της ομάδας τους. Η επετειακή τούρτα… σβήστηκε με τον πλέον πρέποντα τρόπο, με τη διοίκηση Φωτίου να τιμά σημαντικές προσωπικότητες που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στον σύλλογο κατά τη διάρκεια του πρώτου αιώνα ζωής του.

Ενθουσιασμός, συγκίνηση και αισιοδοξία για το αύριο, ήταν τα συναισθήματα που κυριάρχησαν στις τάξεις του ΑΠΟΕΛ, ενός συλλόγου που γεννήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 1926 και μέσα σε έναν αιώνα γιγαντώθηκε, κατακτώντας την κορυφή του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Πέρα από τις συγκινητικές στιγμές και τις τιμητικές βραβεύσεις που πραγματοποίησε η διοίκηση, εύσημα αξίζουν στους φίλους της ομάδας, οι οποίοι με την εξαιρετική οργάνωση και τις εμπνεύσεις τους έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στην ατμόσφαιρα του ΓΣΠ. Τα κορεό για τα 100 χρόνια, το έμβλημα του ΑΠΟΕΛ και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, καθώς και οι φωτοβολίδες που άναψαν οι φίλοι της ομάδας στο συμβολικό 26ο λεπτό, δημιούργησαν ένα πραγματικά συγκλονιστικό σκηνικό!

Η ολοκλήρωση των εορτασμών για τα 100χρονα σηματοδοτεί, ουσιαστικά, την απαρχή ενός νέου αιώνα ένδοξης ιστορίας, ο οποίος έχει ήδη αρχίσει να γράφεται. Παρά τις μεγάλες δυσκολίες και τις φουρτούνες που αντιμετώπισαν οι γαλαζοκίτρινοι, οι προσπάθειες των τελευταίων μηνών για αλλαγή σελίδας φαίνεται να αποδίδουν καρπούς. Ενδεικτική είναι και η εξέλιξη που ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, με την προαναγγελία σύγκλησης γενικής συνέλευσης της εταιρείας την 1η Δεκεμβρίου, στην οποία θα τεθεί προς έγκριση η συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του Σάββα Λιασή. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αναμένεται να δώσει σημαντική οικονομική ανάσα στον ΑΠΟΕΛ και να δημιουργήσει νέες προοπτικές για το μέλλον του.