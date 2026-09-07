Με τρεις απουσίες κόντρα στην Ίντερ η Ρεάλ

Με τρεις σημαντικές απουσίες θα υποδεχτεί η Ρεάλ την Ίντερ την Τρίτη (22:00) για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες των τιμωρημένων Εντουάρντο Καμαβινγκά, Αρντά Γκιουλέρ και Μπερνάρντο Σίλβα.

Ο Γάλλος και ο Τούρκος αποβλήθηκαν στον επαναληπτικό αγώνα των προημιτελικών εναντίον της Μπάγερν (ήττα των Μαδριλένων με 4-3), ενώ ο Πορτογάλος, αποβλήθηκε στο ματς με την Ρεάλ, όταν ήταν παίκτης της Μάντσεστερ Σίτι.

sport-fm.gr