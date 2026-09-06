ΦΩΤΟ: «Αστακός» το «Αμμόχωστος» και το ΓΣΠ!

Δρακόντεια τα μέτρα σε Λάρνακα και Λευκωσία!

Η Αστυνομία είναι σε επιφυλακή για τους δύο αγώνες της ημέρας, καθώς πρόκειται για παιχνίδια υψηλής επικινδυνότητας. Αφ’ ενός στο «Αμμόχωστος-Επιστροφή» η Νέα Σαλαμίνα υποδέχεται την ΑΕΚ, ωστόσο τα όσα προηγήθηκαν στο Fan Day των ερυθρολεύκων διαμορφώνουν ένα επικίνδυνο σκηνικό ενόψει του αγώνα.

Αφετέρου, ο ΑΠΟΕΛ υποδέχεται την ΑΕΛ στο ΓΣΠ και ο Αίαντας είναι ήδη στο… πόστο του προς αποφυγή εντάσεων και επεισοδίων.

Ευχή όλων, να κυλήσουν όλα ομαλά…





