Ζήτησε περισσότερη δουλειά για καλύτερη έκδοση ο Σεγιές - Απογοητευμένος ο Λόπεθ

Δείτε τις δηλώσεις των προπονητών, μετά το παιχνίδι ανάμεσα σε Νέα Σαλαμίνα και ΑΕΚ, στο οποίο επικράτησε η ομάδα της Λάρνακας με 4-1.

Αναλυτικά:

Σεγιές (ΑΕΚ): «Αναμέναμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Δεν ήμασταν τόσο άνετοι, όμως ήμασταν αποτελεσματικοί κι αυτό ήταν το ευτύχημα. Στο τέλος πήραμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Δεν μπορούσαμε να περιμένω καλύτερο ξεκίνημα. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Πήραμε τη νίκη στη πρεμιέρα και οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι. Έχουμε αρκετή δουλειά για να παρουσιάσουμε την καλύτερη έκδοση της ομάδας. Βοηθά να παίρνουμε τις νίκες, κι αυτό θέλουμε».

Λόπεθ (Νέα Σαλαμίνα): «Είμαι αρκετά στεναχωρημένος για τον κόσμο μας γιατί ήρθε να μας στηρίξει. Θέλαμε το τρίποντο για τον κόσμο μας όμως δεν έγινε εφικτό. Ήμασταν καλοί σε κάποια διαστήματα, κάναμε κάποια καλά πράγματα. Από ατομικά λάθη ήρθε το αποτέλεσμα. Πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια, είναι μόλις το δεύτερο παιχνίδι. Θα αναλύσουμε ό,τι πρέπει να αναλύσουμε για τη συνέχεια».