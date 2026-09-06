Συνέτριψε τη Νέα Σαλαμίνα και έφυγε με το διπλό η ΑΕΚ

Σαν σίφουνας πέρασε από το «Αμμόχωστος» η ΑΕΚ, συντρίβοντας την προβληματική Νέα Σαλαμίνα με 1-4! Οι κιτρινοπράσινοι πέτυχαν το 2Χ2 και διατηρήθηκαν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ο Ντόρντε Ιβάνοβιτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της συνάντησης, με δύο γκολ και μία ασίστ. Η ΑΕΚ έδειξε «γεμάτη» ομάδα, ικανή για πρωταθλητισμό. Κατώτερη των περιστάσεων η Σαλαμίνα, υπέκυψε απέναντι σ’ έναν ανώτερο αντίπαλο.

Στο πρώτο 45λεπτο, παρόλο που η ποιότητα του αγώνα δεν έφτασε σε υψηλά επίπεδα, εντούτοις η ΑΕΚ ήταν καλύτερη και πιο αποτελεσματική. Με πρωταγωνιστή τον Ιβάνοβιτς, οι φιλοξενούμενοι έβαλαν γερές βάσεις για το τρίποντο, με τον Σέρβο εξτρέμ να σκοράρει δύο φορές, στο 19΄ και στο 34΄ (0-2). Στον πρώτο γκολ φέρει ευθύνη ο τερματοφύλακας της Σαλαμίνας Κόβατς, ενώ στη φάση του δεύτερου γκολ η μπάλα κάπου κτύπησε και ξεγέλασε τον πορτιέρο των ερυθρολεύκων. Στη φάση του 0-2 η Σαλαμίνα έπαιζε με 10 παίκτες λόγω τραυματισμού του Κονφέ.

Η ΑΕΚ έλεγχε το ρυθμό του αγώνα και θα μπορούσε να «κλειδώσει» το τρίποντο από το πρώτο μέρος, εάν ο Μπάγιτς στο 41΄ δεν σημάδευε το δοκάρι. Η Σαλαμίνα δέχθηκε εύκολα γκολ, ενώ παρουσίασε μεσοεπιθετικές αδυναμίες. Ο δραστήριος Γιούσης ήταν χωρίς στηρίγματα. Και οι δύο ομάδες πραγματοποίησαν από μία αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο. Στο 34΄ ο Κονατέ αντικατέστησε τον Κονφέ και στο 45΄ ο Βαν Ντερ Χορν τον Σαμπορίτ.

Στην επανάληψη, η Σαλαμίνα ξεκίνησε μ’ επιθετική διάθεση, αλλά η ΑΕΚ με την ατομική της ποιότητα «σκότωσε» το ματς μέσα σ’ ένα εξάλεπτο. Στο 53΄ ο Μπάγιτς έγραψε το 0-3 (ασίστ Ιβάνοβιτς) και στο 59΄ ο Τσακόν «είπε ευχαριστώ» στο δώρο του Κόβατς κι έγραψε το 0-4. Η Σαλαμίνα, που έχασε και τον Γερολέμου με αναγκαστική αλλαγή, μείωσε 1-4 στο 90+2΄ με τον Γκράντσιρ έπειτα από τραγικό λάθος του Παρασκευά.

Η εξέλιξη του αγώνα...

90'+2 Τέλος του αγώνα.

90'+1 ΓΚΟΛ για τη Νέα Σαλαμίνα! Συρτό σουτ του Γκράντσιρ και η μπάλα στα δίχτυα για το 1-4.

74' Καλή στιγμή για τη Νέα Σαλαμίνα σε σουτ του Ανγκιέλσκι, η μπάλα κάπου κόντραρε και πέρασε μόλις έξω.

59' ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ! Μεγάλο λάθος από τον Κόβατς, ο Τσακόν το εκμεταλλεύτηκε και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

53' ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ! Ο Μπάγιτς με κοντινό πλασέ αφού ελευθερώθηκε, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-3.

46' Σέντρα στο δεύτερο μέρος.

45'+3 Τέλος πρώτου μέρους.

45'+2 Ο Γιούσης έπιασε τη κεφαλιά μετά από κόρνερ, μόλις πάνω από την εστία του Παρασκευά η μπάλα.

41' Τεράστια φάση για τους φιλοξενούμενους σε φάση διαρκείας. Ρέπας και Ιβάνοβιτς δεν κατάφεραν να νικήσουν τον κίπερ των γηπεδούχων, με τον δεύτερο να σημαδεύει το δοκάρι.

34' ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ! Υποδειγματική επίθεση, ο Ιβάνοβιτς ελευθερώθηκε εντυπωσιακά και με κοντινό πλασέ διαμόρφωσε το 0-2.

19' ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ! Ο Ιβάνοβιτς με δυνατό πλασέ νίκησε τον Κόβατς, παρά την προσπάθεια του να μαζέψει και 0-1 για την ομάδα της Λάρνακας.

6' Ο Μπάγιτς από το ύψος της περιοχής, γύρισε, έπιασε το σουτ όμως απέκρουσε ο Κόβατς σταθερά.

1' Σέντρα στη Λάρνακα!

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Κόβατς, Βίκτωρος, Γκονζάλες, Λαμπρόπουλος (45′ Αρτυματάς), Ανέν, Κονφέ (34′ Κονατέ), Κιντιγιά, Γερολέμου (54′ Γκράντσιρ), Μπαλντέ (45′ Ανγκιέλσκι), Γιούσης, Ποβέδα (60′ Μανού).

ΑΕΚ: Παρασκευάς, Μιραμόν, Μιλίτσεβιτς, Σαμπορίτ (43′ Φαν Ντερ Χορν), Πηλέας, Πάνκοφ (56′ Κόλερ), Λέντες, Ρέπας (77′ Μράμπτι), Λαγιούνι (56′ Τσακόν), Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς (77′ Τρίκα).

ΣΚΟΡΕΡ: 90'+2 Γκράντσιρ / 19', 34' Ιβάνοβιτς, 53' Μπάγιτς, 59' Τσακόν

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 38' Κονατέ / 30' Mιραμόν

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Χριστοδούλου Μαρία

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης