ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συνέτριψε τη Νέα Σαλαμίνα και έφυγε με το διπλό η ΑΕΚ

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

H oμάδα της Λάρνακας κατέγραψε 5η σερί επιτυχία στο γήπεδο των γηπεδούχων

Σαν σίφουνας πέρασε από το «Αμμόχωστος» η ΑΕΚ, συντρίβοντας την προβληματική Νέα Σαλαμίνα με 1-4! Οι κιτρινοπράσινοι πέτυχαν το 2Χ2 και διατηρήθηκαν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ο Ντόρντε Ιβάνοβιτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της συνάντησης, με δύο γκολ και μία ασίστ. Η ΑΕΚ έδειξε «γεμάτη» ομάδα, ικανή για πρωταθλητισμό. Κατώτερη των περιστάσεων η Σαλαμίνα, υπέκυψε απέναντι σ’ έναν ανώτερο αντίπαλο.

Στο πρώτο 45λεπτο, παρόλο που η ποιότητα του αγώνα δεν έφτασε σε υψηλά επίπεδα, εντούτοις η ΑΕΚ ήταν καλύτερη και πιο αποτελεσματική. Με πρωταγωνιστή τον Ιβάνοβιτς, οι φιλοξενούμενοι έβαλαν γερές βάσεις για το τρίποντο, με τον Σέρβο εξτρέμ να σκοράρει δύο φορές, στο 19΄ και στο 34΄ (0-2). Στον πρώτο γκολ φέρει ευθύνη ο τερματοφύλακας της Σαλαμίνας Κόβατς, ενώ στη φάση του δεύτερου γκολ η μπάλα κάπου κτύπησε και ξεγέλασε τον πορτιέρο των ερυθρολεύκων. Στη φάση του 0-2 η Σαλαμίνα έπαιζε με 10 παίκτες λόγω τραυματισμού του Κονφέ.

Η ΑΕΚ έλεγχε το ρυθμό του αγώνα και θα μπορούσε να «κλειδώσει» το τρίποντο από το πρώτο μέρος, εάν ο Μπάγιτς στο 41΄ δεν σημάδευε το δοκάρι. Η Σαλαμίνα δέχθηκε εύκολα γκολ, ενώ παρουσίασε μεσοεπιθετικές αδυναμίες. Ο δραστήριος Γιούσης ήταν χωρίς στηρίγματα. Και οι δύο ομάδες πραγματοποίησαν από μία αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο. Στο 34΄ ο Κονατέ αντικατέστησε τον Κονφέ και στο 45΄ ο Βαν Ντερ Χορν τον Σαμπορίτ.

Στην επανάληψη, η Σαλαμίνα ξεκίνησε μ’ επιθετική διάθεση, αλλά η ΑΕΚ με την ατομική της ποιότητα «σκότωσε» το ματς μέσα σ’ ένα εξάλεπτο. Στο 53΄ ο Μπάγιτς έγραψε το 0-3 (ασίστ Ιβάνοβιτς) και στο 59΄ ο Τσακόν «είπε ευχαριστώ» στο δώρο του Κόβατς κι έγραψε το 0-4. Η Σαλαμίνα, που έχασε και τον Γερολέμου με αναγκαστική αλλαγή, μείωσε 1-4 στο 90+2΄ με τον Γκράντσιρ έπειτα από τραγικό λάθος του Παρασκευά. 

Η εξέλιξη του αγώνα...

90'+2 Τέλος του αγώνα.

90'+1 ΓΚΟΛ για τη Νέα Σαλαμίνα! Συρτό σουτ του Γκράντσιρ και η μπάλα στα δίχτυα για το 1-4.

74' Καλή στιγμή για τη Νέα Σαλαμίνα σε σουτ του Ανγκιέλσκι, η μπάλα κάπου κόντραρε και πέρασε μόλις έξω.

59' ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ! Μεγάλο λάθος από τον Κόβατς, ο Τσακόν το εκμεταλλεύτηκε και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. 

53' ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ! Ο Μπάγιτς με κοντινό πλασέ αφού ελευθερώθηκε, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-3.

46' Σέντρα στο δεύτερο μέρος.

45'+3 Τέλος πρώτου μέρους.

45'+2 Ο Γιούσης έπιασε τη κεφαλιά μετά από κόρνερ, μόλις πάνω από την εστία του Παρασκευά η μπάλα.

41' Τεράστια φάση για τους φιλοξενούμενους σε φάση διαρκείας. Ρέπας και Ιβάνοβιτς δεν κατάφεραν να νικήσουν τον κίπερ των γηπεδούχων, με τον δεύτερο να σημαδεύει το δοκάρι.

34' ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ! Υποδειγματική επίθεση, ο Ιβάνοβιτς ελευθερώθηκε εντυπωσιακά και με κοντινό πλασέ διαμόρφωσε το 0-2.

19' ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ! Ο Ιβάνοβιτς με δυνατό πλασέ νίκησε τον Κόβατς, παρά την προσπάθεια του να μαζέψει και 0-1 για την ομάδα της Λάρνακας. 

6' Ο Μπάγιτς από το ύψος της περιοχής, γύρισε, έπιασε το σουτ όμως απέκρουσε ο Κόβατς σταθερά. 

1' Σέντρα στη Λάρνακα!

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Κόβατς, Βίκτωρος, Γκονζάλες, Λαμπρόπουλος (45′ Αρτυματάς), Ανέν, Κονφέ (34′ Κονατέ), Κιντιγιά, Γερολέμου (54′ Γκράντσιρ), Μπαλντέ (45′ Ανγκιέλσκι), Γιούσης, Ποβέδα (60′ Μανού).

ΑΕΚ: Παρασκευάς, Μιραμόν, Μιλίτσεβιτς, Σαμπορίτ (43′ Φαν Ντερ Χορν), Πηλέας, Πάνκοφ (56′ Κόλερ), Λέντες, Ρέπας (77′ Μράμπτι), Λαγιούνι (56′ Τσακόν), Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς (77′ Τρίκα).

ΣΚΟΡΕΡ: 90'+2 Γκράντσιρ / 19', 34' Ιβάνοβιτς, 53' Μπάγιτς, 59' Τσακόν

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 38' Κονατέ / 30' Mιραμόν

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Χριστοδούλου Μαρία

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΚΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η αντίδραση περνά από τη Λεμεσό

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ίδιος εφιάλτης με αυτόν του 2015...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τα παθήματα να έγιναν... μαθήματα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο

ΑΡΗΣ

|

Category image

Πυξίδα η αντίδραση για την... έκπληξη

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Η τηλεοπτική ατζέντα της Δευτέρας (07/09)

TV

|

Category image

Παναθηναϊκός και Τεττέη... παρέσυραν τον ΠΑΟΚ

Super League

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «Όταν οι πραγματικές εικόνες δεν βολεύουν, είναι ευκολότερο να αλλάζει η συζήτηση»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Είχαν... κέφια και ρέντα ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ και τα νέα βλέμματα στο «Αλφαμέγα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Απάντησε στην Ανόρθωση ο Απόλλωνας με... αιχμές για ΑΙ: «Γελάει και το παρδαλό κατσίκι!»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 6.700.000 στο ΤΖΟΚΕΡ!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Δεύτερη νίκη για ΟΦΗ με ελληνικό... άρωμα

Super League

|

Category image

Το έκοψε ο Παπαδόπουλος για μεταγραφή!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χαρές για... 24 ώρες και ξανά στη δουλειά ο ΑΠΟΕΛ - «Αν δεν προσγειωθούμε, ίσως να το πληρώσουμε»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το ΑΠΟΕΛίστικο κουμάντο με... σέξι εμφάνιση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη