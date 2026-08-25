Επιστολή στην Μπαρτσελόνα: Αντίδραση της Νέας Σαλαμίνας για το «Lefkosa Camp» στις κατεχόμενες περιοχές

Έντονη είναι η αντίδραση της Νέας Σαλαμίνας προς την Μπαρτσελόνα, μετά την απόφαση των Καταλανών για τη διεξαγωγή του “Lefkosa Camp” στο ψευδοκράτος.

«Η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, διά του Προέδρου της Πάρι Ανδρέου, απέστειλε σήμερα επίσημη επιστολή προς την FC Barcelona, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία και απογοήτευσή της για τη διοργάνωση του “Lefkosa Camp” στις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και για τη χρήση του όρου “Northern Cyprus” στην επίσημη ιστοσελίδα του ισπανικού Συλλόγου.

Στην επιστολή μας υπενθυμίζουμε ότι η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ, ένα Σωματείο που γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1948, παραμένει για περισσότερο από μισό αιώνα πρόσφυγας στην ίδια της την πατρίδα, μακριά από την πόλη και την ιστορική της έδρα.

Παράλληλα, απευθυνόμαστε σε έναν Σύλλογο με τεράστια ιστορία και ιδιαίτερο συμβολισμό. Η FC Barcelona γνωρίζει από τη δική της διαδρομή τι σημαίνει ταυτότητα, αξιοπρέπεια, μνήμη και αντίσταση. Γνωρίζει γιατί το “Més que un club” – “Περισσότερο από ένας Σύλλογος” δεν είναι απλώς ένα σύνθημα, αλλά μια ιστορική ευθύνη.

Για αυτό και την καλούμε να κάνει πράξη την ίδια της την ιστορία και τις αξίες που διαχρονικά πρεσβεύει.

Ζητούμε από την FC Barcelona να επανεξετάσει άμεσα τη θέση της και να ακυρώσει το συγκεκριμένο camp στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου, καθώς και να αποσύρει κάθε αναφορά που μπορεί να εκληφθεί ως νομιμοποίηση μιας μη αναγνωρισμένης οντότητας.

Η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ήταν και παραμένει Σωματείο ειρήνης, συνύπαρξης και σεβασμού προς όλους. Η θέση μας δεν στρέφεται εναντίον οποιασδήποτε κοινότητας. Στρέφεται απέναντι στην κατοχή, στην παραβίαση της ιστορικής αλήθειας και σε κάθε ενέργεια που μπορεί να συμβάλει στην κανονικοποίηση μιας κατάστασης που για εμάς παραμένει ανοιχτή πληγή.

Η ιστορία δεν είναι απλώς κάτι που θυμόμαστε. Είναι κάτι που αποδεικνύουμε με τις πράξεις μας.

Καλούμε την FC Barcelona να σταθεί στο ύψος της δικής της ιστορίας.

Més que un club. Τώρα είναι η στιγμή να το κάνει πράξη».