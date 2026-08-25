ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επιστολή στην Μπαρτσελόνα: Αντίδραση της Νέας Σαλαμίνας για το «Lefkosa Camp» στις κατεχόμενες περιοχές

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Επιστολή στην Μπαρτσελόνα: Αντίδραση της Νέας Σαλαμίνας για το «Lefkosa Camp» στις κατεχόμενες περιοχές

«Στην επιστολή μας υπενθυμίζουμε ότι η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ, ένα Σωματείο που γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1948, παραμένει για περισσότερο από μισό αιώνα πρόσφυγας στην ίδια της την πατρίδα, μακριά από την πόλη και την ιστορική της έδρα».

Έντονη είναι η αντίδραση της Νέας Σαλαμίνας προς την Μπαρτσελόνα, μετά την απόφαση των Καταλανών για τη διεξαγωγή του “Lefkosa Camp” στο ψευδοκράτος.

«Η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ, διά του Προέδρου της  Πάρι Ανδρέου, απέστειλε σήμερα επίσημη επιστολή προς την FC Barcelona, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία και απογοήτευσή της για τη διοργάνωση του “Lefkosa Camp” στις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και για τη χρήση του όρου “Northern Cyprus” στην επίσημη ιστοσελίδα του ισπανικού Συλλόγου.

Στην επιστολή μας υπενθυμίζουμε ότι η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ, ένα Σωματείο που γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1948, παραμένει για περισσότερο από μισό αιώνα πρόσφυγας στην ίδια της την πατρίδα, μακριά από την πόλη και την ιστορική της έδρα.

Παράλληλα, απευθυνόμαστε σε έναν Σύλλογο με τεράστια ιστορία και ιδιαίτερο συμβολισμό. Η FC Barcelona γνωρίζει από τη δική της διαδρομή τι σημαίνει ταυτότητα, αξιοπρέπεια, μνήμη και αντίσταση. Γνωρίζει γιατί το “Més que un club” – “Περισσότερο από ένας Σύλλογος” δεν είναι απλώς ένα σύνθημα, αλλά μια ιστορική ευθύνη.

Για αυτό και την καλούμε να κάνει πράξη την ίδια της την ιστορία και τις αξίες που διαχρονικά πρεσβεύει.

Ζητούμε από την FC Barcelona να επανεξετάσει άμεσα τη θέση της και να ακυρώσει το συγκεκριμένο camp στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου, καθώς και να αποσύρει κάθε αναφορά που μπορεί να εκληφθεί ως νομιμοποίηση μιας μη αναγνωρισμένης οντότητας.

Η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ήταν και παραμένει Σωματείο ειρήνης, συνύπαρξης και σεβασμού προς όλους. Η θέση μας δεν στρέφεται εναντίον οποιασδήποτε κοινότητας. Στρέφεται απέναντι στην κατοχή, στην παραβίαση της ιστορικής αλήθειας και σε κάθε ενέργεια που μπορεί να συμβάλει στην κανονικοποίηση μιας κατάστασης που για εμάς παραμένει ανοιχτή πληγή.

Η ιστορία δεν είναι απλώς κάτι που θυμόμαστε. Είναι κάτι που αποδεικνύουμε με τις πράξεις μας.

Καλούμε την FC Barcelona να σταθεί στο ύψος της δικής της ιστορίας.

Més que un club. Τώρα είναι η στιγμή να το κάνει πράξη».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Για μία θέση στα αστέρια η ΑΕΚ!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (26/8)

TV

|

Category image

«Μπάσιμο» της Νότιγχαμ Φόρεστ για δεύτερο συμπαίκτη των Ιωαννίδη-Βαγιαννίδη!

Premier League

|

Category image

Στα σκαριά η μεγάλη αλλαγή της Euroleague

EUROLEAGUE

|

Category image

Στα αστέρια του Champions League η Σαμπάχ με... καπετάνιο τον Νταμπράουσκας!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Στρακόσα: «Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν»

Super League

|

Category image

(ΒΙΝΤΕΟ) Μουρίνιο σε δημοσιογράφο: «Θα σου τις… κόψω τις επαφές»

La Liga

|

Category image

Για να τριτώσει το καλό

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Εξέλιξη με Φαρίντ

EUROLEAGUE

|

Category image

Ομπράντοβιτς: «Το θέμα είναι να παίξουμε ως ομάδα»

EUROLEAGUE

|

Category image

Τρία μετάλλια για την Ελλάδα στην πάλη - «Χρυσοί» Κουγιουμτσίδης και Κουρουγκλίεφ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η στιγμή που ο Βινίσιους κράζει τον Γκιουλέρ: «Μία πάσα, όλο στον Εμπαπέ δίνεις»

La Liga

|

Category image

«Φουλάρει» για τον Κενάν Κόντρο ο ΟΦΗ!

Super League

|

Category image

Ανόρθωση: Τα εισιτήρια του ντέρμπι με την ΑΕΛ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ξεκίνησε την προσπάθεια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα o Κοντίδης

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη