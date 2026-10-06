(BINTEO) Μέσι: «Αυτή η φανέλα ήταν η ζωή μου, σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο»

Η στιγμή για ένα θρυλικό «αντίο» έφτασε. Ο Λιονέλ Μέσι μετράει αντίστροφα για το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Αργεντινής, καθώς τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/10) θα παρουσιαστεί για έναν τελευταίο χορό μπροστά στο κοινό του Μπουένος Άιρες για τη φιλική αναμέτρηση κόντρα στο Μπενίν.

Ο Αργεντινός μάγος αποφάσισε να ρίξει τίτλους τέλους στην καριέρα του με την εθνική μετά τον χαμένο τελικό στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και ανακοίνωσε την απόφασή του μέσω ανοιχτής επιστολής στα τέλη του καλοκαιριού, όπου εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόσυρση από την Αλμπισελέστε.

Πριν από τον τελευταίο χορό ωστόσο στο «Μονουμεντάλ», ο Μέσι έστειλε το δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα μέσω του λογαριασμού της Adidas και προκάλεσε ρίγη συγκίνησης κατά μήκος της Αργεντινής.

«Η στιγμή έφτασε. Φεύγω με γαλήνη. Τα έδωσα όλα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Η περηφάνια μου. Η ζωή μου. Σας ευχαριστω που με αγαπήσατε τόσο. Θα σας θυμάμαι για πάντα» τόνισε χαρακτηριστικά ο 39χρονος θρύλος μέσα από βίντεο που αναρτήθηκε στα social media κι έγινε ανάρπαστο μέσα σε λίγες στιγμές.

Leo: "thank you for loving me so much" us: 🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹 https://t.co/fx2Zffq1er — adidas Football (@adidasfootball) October 6, 2026

gazzetta.gr