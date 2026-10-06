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Αν το επόμενο ήταν τώρα...

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Εθνική και ο κόσμος της

Αν μη τι άλλο παρακολουθούμε μία Εθνική η οποία παίζει με βάση τις δυνατότητές της. 

Στο ματς με την Λετονία εκτός, δεν άξιζε να μην κερδίσει. Στο εντός άξιζε και κέρδισε, όπως και σε αυτό που προηγήθηκε στο μεσοδιάστημα με την Αρμενία και πάλι εντός.

Η Εθνική μας ομάδα απέδειξε στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια του ομίλου πως ναι, έχει την ποιότητα να σταθεί σε ένα τέτοιο γκρουπ, με Μαυροβούνιο, Αρμενία και Λετονία. 

Οι εφτά βαθμοί είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός και πλέον πάμε για τα επόμενα

Τώρα, σε ότι έχει να κάνει με τον κόσμο...

Προφανώς και δεν είναι όμορφη εικόνα αυτή που είδαμε στα δύο τελευταία παιχνίδια. Αν κάτσουμε να βάλουμε κάτω τους λόγους, δεν θα βγούμε από μέσα διότι ο καθένας θα λέει πως αυτό που λέει ο άλλος δεν ευσταθεί και ούτε καθεξής. 

Το μόνο σίγουρο, αυτό δηλαδή που θα συμφωνήσουν όλοι, είναι πως εμείς οι Κύπριοι οπαδοί - φίλαθλοι όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, είμαστε των αποτελεσμάτων. 

Εάν είχαμε ένα πέμπτο παιχνίδι τώρα, μετά τα δύο νικηφόρα, ο κόσμος θα ήταν πολύ περισσότερος στο ΓΣΠ, αυτό είναι σίγουρο. 

Ψαλ

 

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