Λιονέλ Μέσι, το τελευταίο τανγκό με την Αργεντινή

Σε ηλικία 39 ετών, ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται να δώσει τον τελευταίο του αγώνα με τη φανέλα της «Αλμπισελέστε» (Albiceleste) τα ξημερώματα της Τετάρτης, στο στάδιο «Μονουμεντάλ» του Μπουένος Άιρες, αντιμετωπίζοντας το Μπενίν (στην 89η θέση στην κατάταξη της FIFA) σε φιλική αναμέτρηση.

Ένας «τελευταίος χορός» που υπόσχεται μια έντονη συναισθηματική εμπειρία, με παρόντες 85.000 τυχερούς θεατές και εκατομμύρια άλλους-τηλεθεατές- από το σπίτι, όλοι τους με τα βλέμματα καρφωμένα πάνω στον Αργεντινό θρύλο, με τον πιο διάσημο αριθμό του ποδοσφαίρου.

Εκεί στις 20:00 τοπική ώρα και 02:00 ώρα Ελλάδας, ο Λιονέλ Μέσι θα κάνει τα τελευταία του ξεσπάσματα ταχύτητας, θα εκτελέσει τις τελευταίες του ντρίμπλες και προσποιήσεις και ίσως πετύχει τα τελευταία του γκολ για την Αργεντινή.

Η γιορτή αποχαιρετισμού του αρχηγού υπόσχεται να είναι εντυπωσιακή. Τα ΜΜΕ της Αργεντινής έχει ήδη αποκαλύψει τις λεπτομέρειες: συμπαίκτες που θα φορούν ειδική φανέλα, παρουσία συμπαικτών του από την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, όπως ο Άνχελ Ντι Μαρία, ζωντανές μουσικές εμφανίσεις πριν από τη σέντρα, καθώς και δώρα και ένα βίντεο-αφιέρωμα μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Η διαδρομή και ο αποχαιρετισμός

Ένας μεγαλειώδης αποχαιρετισμός για τον «La Pulga» (τον «Ψύλλο») – αντάξιος της κληρονομιάς που αφήνει.

Με 207 συμμετοχές, 125 γκολ και 65 ασίστ, κανείς δεν έχει ξεπεράσει το ρεκόρ του με την Αργεντινή , την οποία οδήγησε ξανά στην κορυφή κατά τη διάρκεια της πορείας του που διήρκεσε πάνω από δύο δεκαετίες. Mιας εθνικής ομάδας που είχε μείνει χωρίς τρόπαιο από τα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Μία δόξα που έφερε η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022, 36 χρόνια μετά τον Ντιέγκο Μαραντόνα

Στα 22 χρόνια που φορούσε τη φανέλα της Αργεντινής, ο οκτώ φορές κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας» κατέκτησε επίσης το Παγκόσμιο Κύπελλο Κ-20 (2005), το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο (2008), δύο τίτλους Copa América (2021 και 2024) και το Finalissima (τον αγώνα μεταξύ των νικητών του Euro και του Copa America το 2022).

Δύσκολο να μην κλάψεις εκείνη την ημέρα

Υπήρξαν και δάκρυα , όπως μετά την ήττα στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014 από τη Γερμανία και την ήττα στον τελικό του Copa America το 2016 από τη Χιλή (που ακολούθησαν προηγούμενες ήττες το 2007 και το 2015). Σε εκείνον τον αγώνα, ο Μέσι αστόχησε στο πέναλτι και λίγο μετά ανακοίνωσε την απόσυρσή του, προτού τελικά αλλάξει γνώμη.

Δάκρυσε επίσης το φετινό καλοκαίρι, όταν τα όνειρά του για ένα δεύτερο αστέρι εξανεμίστηκαν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, απέναντι στην Ισπανία. Η ιστορία δεν θα μπορούσε να τελειώσει έτσι. Έτσι ο ομοσπονδιακός προπονητής της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, τον κάλεσε για έναν τελευταίο γύρο θριάμβου.

«Θα είναι μια αξέχαστη μέρα για όλους. Όλοι θέλουν να παρευρεθούν σε αυτόν τον αγώνα και τώρα το μόνο που μένει είναι να τον απολαύσουμε. Θα είναι δύσκολο να μην κλάψεις εκείνη τη μέρα· είναι προνόμιο να είσαι εκεί», δήλωσε με ανυπομονησία ο Λιονέλ Σκαλόνι.

22 χρόνια μετά την πρώτη φορά

Το 2004, ο 17χρονος Μέσι έφτασε στο προπονητικό κέντρο της Εζεΐσα με κούρεμα «καπελάκι» και ισπανική προφορά, την οποία είχε αποκτήσει κατά τη διάρκεια των χρόνων του στην ακαδημία «La Masia» της Μπαρτσελόνα. Είκοσι δύο χρόνια αργότερα, την Κυριακή, έφτασε για την τελευταία του συγκέντρωση με την εθνική ομάδα και για ένα τελευταίο «asado» (μπάρμπεκιου) με τους συμπαίκτες του. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι νικητές του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, όπως οι Εμιλιάνο Μαρτίνες, Αλέξις Μακ Άλιστερ, Χουλιάν Άλβαρες, Έντσο Φερνάντες και ο 38χρονος Νικολάς Οταμέντι, ο οποίος θα δώσει επίσης τον τελευταίο του διεθνή αγώνα τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Η σκυτάλη

Ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται να παραδώσει τη σκυτάλη στη νέα γενιά, την οποία εκπροσωπούν παίκτες όπως ο Φράνκο Μασταντουόνο και ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι. «Τα έδωσα όλα· δεν μου έχει μείνει τίποτα άλλο να προσφέρω και, σε κάθε περίπτωση, έρχονται σπουδαίοι νέοι παίκτες που αξίζουν τη θέση τους», είχε δηλώσει το «Νο 10» όταν ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα τον Αύγουστο.

Η οριστική αποχώρηση

Όσο για την οριστική αποχώρηση από την ενεργό δράση, η στιγμή αυτή δεν έχει φτάσει ακόμα, αν και αναπόφευκτα πλησιάζει. Ειδικά από τη στιγμή που —αρά το γεγονός ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον σύλλογό του, την Ίντερ Μαϊάμι, έως το 2028 ο Μέσι έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ίσως αποσυρθεί οριστικά νωρίτερα από το αναμενόμενο, μετά τον θάνατο του πατέρα και ατζέντη του, Χόρχε, πριν από δύο μήνες.

«Δεν ξέρω τι θα κάνω χωρίς εσένα και δεν ξέρω πώς να συνεχίσω. Απλώς έπαιζα ποδόσφαιρο και τώρα έχω σοβαρές αμφιβολίες για το αν θα συνεχίσω για πολύ ακόμα», είχε πει το πιο διάσημο «Νο 10» στον κόσμο.