«Ψημένος» κιόλας

Έγινε πολύς λόγος για την επιλογή του Μάρκους Έντουαρντς να φορέσει την φανέλα της Εθνικής μας.

Ο Αγγλοκύπριος ακραίος επιθετικός, δεν χρειάστηκε παρά μόνο λίγα παιχνίδια, τα πρώτα του κιόλας, για να μας δείξει πως έχει την ποιότητα να ανεβάσει το επίπεδο συνολικά της ομάδας μας.

Το νικητήριο γκολ της Εθνικής κόντρα στους Λετονούς ήταν όντως χάρμα ιδέσθαι, δείγμα της κλάσης του Έντουαρντς.

Το πιο σημαντικό ωστόσο, είναι πως στις πρώτες του εμφανίσεις, ο Μάρκους Έντουαρντς έδειξε πολύ... ψημένος με την φανέλα της Εθνικής Κύπρου.

Φάνηκε στον τρόπο που αντιδρούσε κατά την διάρκεια των αγώνων και βεβαίως στον τρόπο που πανηγύρισε τα γκολ που πέτυχε.

ψαλ.