Η Μπάγερν θέλει τον Κουντέ, εναλλακτική ο Αραούζο

Ο Ζιλ Κουντέ έχει χάσει τη θέση του στη βασική ενδεκάδα της Μπαρτσελόνα και σύμφωνα με την ισπανική αθλητική εφημερίδα «Sport», η Μπάγερν Μονάχου παρακολουθεί στενά την κατάσταση και αναμένεται τον Ιανουάριο να κινηθεί για την απόκτηση του. Ο πρώην παίκτης της Μπορντό και της Σεβίλης δεσμεύεται με συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2030 και δεν προτίθεται ν' αποχωρήσει από την Καταλονία, καθώς στοχεύει να κερδίσει ξανά θέση βασικού στα πλάνα του Χάνσι Φλικ.

Αν δεν προχωρήσουν οι επαφές με τον Κουντέ, τότε η πρωταθλήτρια Γερμανίας θα στραφεί στην εναλλακτική λύση: Τον Τόμας Αραούζο της Μπενφίκα, η αξία του οποίου εκτιμάται στα 35 εκατ. ευρώ. Για τον 24χρονο, πάντως, Πορτογάλο αμυντικό, που έχει συμβόλαιο με την ομάδα της Λισαβόνας μέχρι το καλοκαίρι του 2031, έχουν ενδιαφερθεί επίσης η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Τσέλσι.